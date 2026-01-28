株式会社GENERALHAWK(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：加藤 隆伸)は、分散型取引所(DEX)において、高度なマーケットメイク(流動性供給)を可能にするアプリケーション「EX-MAKER(エクス・メイカー)」を開発、詳細情報の公開を2026年2月21日(土)に決定いたしました。本アプリは、暗号通貨市場のボラティリティを効率的に活用するため、流動性提供の工程を自動化および最適化する目的があります。









■開発背景

分散型取引所(DEX)で画期的な仕組みとしてある「自動マーケットメイカー(AMM)」は中央管理者が行う買い手と売り手をマッチングさせる従来の板取引ではなく、数式を活用し24時間365日、価格を自動決定出来るようになった画期的なアルゴリズムです。

しかし、その裏側では価格変動リスクの管理や細かな設定が必要とされており、一般ユーザーがマーケットメイカーとして参加するには、極めて高いハードルがありました。

当社はこれらの問題を解決し、より多くのユーザーが市場形成に寄与できるよう「EX-MAKER」を開発いたしました。









■「EX-MAKER」の主な機能

・AMMパラメータの動的最適化

資産バランスをリアルタイムで解析し、AMMの数式モデルに基づいた最適な供給比率をアシストすることで市場の厚みを維持し、手動では困難なマーケットメイクの精度を向上させます。









【免責事項】

本アプリはDEXにおける流動性管理を支援するツールであり、特定の暗号資産の取引や運用を推奨するものではありません。暗号資産の性質上、価格変動や技術的リスクが伴います。利用に際しては、リスクを十分にご理解の上、ご自身の判断で行ってください。









【会社概要】

社名 ： 株式会社GENERALHAWK

代表者 ： 代表取締役 加藤 隆伸

所在地 ： 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番3

設立 ： 2020年1月

事業内容： Web3ソリューション開発、投資アプリ、システム開発、

投資リテラシー教育、会員制コミュニティ運営

メール ： jimukyoku.generalhawk@gmail.com

TEL ： 046-364-2837(受付時間：平日12時～17時)

URL ： https://general-hawk.com/