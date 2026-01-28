近畿大学薬学部（大阪府東大阪市）と株式会社加美乃素本舗（兵庫県神戸市、以下 加美乃素本舗）は、産学連携により共同開発した「ルイキャラット美容液」を近大マグロ由来の「フルレングスコラーゲン」を全品に配合した新ブランド「ルイキャラットDEEP」としてリブランドしました。泡洗顔料、導入乳液、化粧水、美容液の4品目を、令和8年（2026年）1月28日（水）に加美乃素本舗 公式オンラインショップにおいて発売します。【本件のポイント】●近大マグロ由来の「フルレングスコラーゲン」を全品に配合した新ブランド「ルイキャラットDEEP」を展開●「ルイキャラットDEEP」では美容液のほかに、泡洗顔料・導入乳液・化粧水を加えラインナップを拡充●近畿大学薬学部 教授 多賀淳が監修し、加美乃素本舗が生活者ニーズを踏まえた開発を推進【本件の内容】平成30年（2018年）に発売した旧商品「ルイキャラット美容液」は、近畿大学薬学部の研究成果を活用し、加美乃素本舗との産学連携により共同開発したスキンケア製品です。近大マグロの皮に含まれるI型コラーゲンに着目し、抽出条件を最適化することで得られた、通常の化粧品原料のコラーゲンとは構造的特徴が異なる「フルレングスコラーゲン」を核成分として採用しています。発売以降、約8年にわたり展開する中で、生活者から「美容液だけでなく、日々のスキンケア工程に合わせて選べる豊富なラインナップがほしい」という声が寄せられました。これを受け、ラインナップ拡充と容器変更を伴うリブランドに着手し、新ブランド「ルイキャラットDEEP」として展開することになりました。新ブランドでは、「近大マグロ由来フルレングスコラーゲン」とマリンウォーター※1 を泡洗顔料、導入乳液、化粧水、美容液の4品目に共通配合するとともに、各アイテムの目的に合わせて海由来の美容成分を組み合わせました。泡洗顔料にはイカスミエキス※2、導入乳液にはパールエキス※3、化粧水にはマリンプラセンタ※4、美容液には5種の海藻由来エキス※5 を配合しています。なお、ラインナップ拡充にあたっては、加美乃素本舗が、生活者ニーズを踏まえたシリーズ設計およびリブランド全体の企画を担い、自社の製品開発力を生かして製品化しました。ブランド内で統一感のある使いやすいシリーズとして展開し、近大マグロ由来フルレングスコラーゲンをはじめとする海の恵みの成分をふんだんに配合することで「更なるうるおい」を追求する新しいブランドとなります。さらに、「海」をキーワードに、環境に配慮した容器を採用し、肌をうるおいで満たす心地よいデイリーケアとして、日々の習慣に取り入れていただけることを目指します。コラーゲン配合方針の検討にあたっては、旧商品同様に近畿大学薬学部医療薬学科 教授 多賀淳が助言、監修しています。※1 海水（保湿成分）※2 加水分解イカスミエキス（保湿成分）※3 保湿成分※4 加水分解サケ卵巣膜エキス（保湿成分）「マリンプラセンタ」は、株式会社日本バリアフリーの登録商標です。※5 トゲキリンサイ/ミツイシコンブ/ウスバアオノリエキス、サガラメエキス、ヒバマタエキス（すべて保湿成分）【商品概要】商品 ：ルイキャラットDEEP 泡洗顔料（内容量150mL）4,400円（税込） ルイキャラットDEEP 導入乳液（内容量150mL）6,050円（税込） ルイキャラットDEEP 化粧水（内容量150mL）4,950円（税込） ルイキャラットDEEP 美容液（内容量80mL）8,800円（税込）販売 ：加美乃素本舗 公式オンラインショップ https://kaminomoto.jp/page/RuiCaratDeep1お問合せ：株式会社加美乃素本舗 担当：石割 TEL（0120）469-788（フリーダイヤル） ※受付時間9：00～17：00 土・日・祝日除く【株式会社加美乃素本舗】所在地 ：兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目3番25号代表者 ：代表取締役 中村範平創業 ：明治41年（1908年）8月事業内容 ：化粧品・医薬部外品・医薬品の製造及び販売資本金 ：1億円ホームページ：http://www.kaminomoto.co.jp 【関連リンク】薬学部 医療薬学科 教授 多賀淳（タガアツシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/806-taga-atsushi.html薬学部https://www.kindai.ac.jp/pharmacy/