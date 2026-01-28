【復興支援×冬の味覚】炭火で味わう旬の東北牡蠣がおのだサンパークに集結！出張カキ小屋「牡蠣奉行」期間限定開催

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）の小野田商業開発株式会社が運営をおこなう複合商業施設「おのだサンパーク」では、【復興支援×体験型グルメ】出張カキ小屋「牡蠣奉行」を1月23日より期間限定で開催しております。



――東北の生産者を応援しながら、冬の味覚を豪快に楽しむ。

冬の味覚の王様「牡蠣」を、もっと気軽に、もっと豪快に楽しんでほしい――。

そんな想いから生まれた出張型イベント【出張カキ小屋「牡蠣奉行」】です。

会場では、宮城県産を中心とした旬の東北牡蠣を炭火焼きで提供。

殻付き牡蠣をその場で焼き上げ、アツアツ・ぷりぷりの状態で味わえる、冬ならではの体験型グルメイベントです。

■「食べること」が支援につながる、復興応援イベント

「牡蠣奉行」は、単なるグルメイベントではありません。

本イベントは、東日本大震災以降も風評被害や流通課題と向き合ってきた東北の牡蠣生産者を応援する復興支援イベントとして、全国各地を巡回開催しています。

今回提供される牡蠣は、宮城県産の新鮮な牡蠣を中心に厳選。

来場者が牡蠣を味わうことで、

・東北の水産業を知る

・生産者を応援する

・地域と地域が「食」でつながる

そんな循環が生まれます。

「美味しい」が、そのまま支援につながる。

それが「牡蠣奉行」の大きな魅力です。

■炭火で焼くからこそ味わえる、牡蠣本来の旨み

会場では、炭火コンロを使って牡蠣を豪快に焼き上げます。

殻が開く瞬間の香ばしい香り、口いっぱいに広がる濃厚な旨みは、まさに「冬のごちそう」。

看板メニューは、

「宮城県産 牡蠣一盛り」復興支援価格 880円（税込）。

手に取りやすい価格設定で、初めての方でも気軽に楽しめます。

さらに、

・カキご飯

・カキフライ

・カキ汁

など、牡蠣を存分に堪能できるサイドメニューも充実。

ドリンク類も揃っており、家族連れにもおすすめです。

期間限定だからこそ味わえる、この冬だけの特別な体験。

「今日は牡蠣を食べに行こう」

そんな気軽なお出かけ先としてもおすすめです。

■開催概要

開催期間：2026年1月23日（木）～2月15日（日）

営業時間：11:00～21:00（L.O. 20:30）

会 場：おのだサンパーク 西館館外(食品街入口そば特設会場)

（山口県山陽小野田市中川6丁目4-1）

提供内容：炭火焼き牡蠣、牡蠣料理各種、ドリンク

主な産地：宮城県産ほか東北産牡蠣

※天候や仕入れ状況により、内容が変更となる場合があります。

この冬はぜひ、

炭火で焼く一粒の牡蠣から、東北に想いを馳せる時間をお楽しみください。

■お問い合わせ

出張カキ小屋 牡蠣奉行

TEL：080-3535-7876

「想い」が届く、年に一度の甘い時間。【バレンタインフェア2026 開催】

一年で最も「想い」が行き交う季節、バレンタイン。

おのだサンパークでは、毎年多くのお客様にご好評をいただいている恒例イベント「おのだサンパーク バレンタインフェア2026」を、2026年1月22日（木）から2月15日（日）まで開催いたします。

バレンタインフェアは、「大切な人へ届けたい想い」をテーマに、贈る人も、選ぶ時間も、そして受け取る人も幸せになれる、特別なバレンタインシーズンを演出するイベントです。

毎年このフェアを目的にご来館される方も多く、恋人や家族、友人、職場の方へ、そして自分自身へのご褒美として、多彩なチョコレートやスイーツが選ばれています。

■ 想いの数だけ、選択肢がある

会場には、定番の人気チョコレートから、期間限定・数量限定の商品、見た目にも華やかなギフトボックスまで、バレンタインにぴったりの商品がずらりと並びます。

「誰に贈るか」「どんな想いを込めるか」によって選ぶ楽しさが広がり、一つひとつの商品が、言葉にしきれない気持ちをそっと代弁してくれます。

甘さの中にほろ苦さを感じる大人向けのチョコレート、可愛らしいデザインで気持ちが伝わるプチギフト、シェアして楽しめるアソートタイプなど、シーンに合わせたラインナップも魅力のひとつです。

■ 贈る時間そのものが、思い出になる

バレンタインフェアは、単に「商品を購入する場」ではありません。

どれにしようか迷う時間、相手の笑顔を思い浮かべる瞬間、そのすべてが、バレンタインの大切な思い出になります。

おのだサンパークのバレンタインフェアは、歩くだけで心が弾むような空間を演出。

来場される方の気持ちをやさしく包み込みます。

■ 毎年訪れたくなる、理由がある

「今年もこの季節が来たね」

そんな会話が自然と生まれるのも、毎年恒例のバレンタインフェアだからこそ。

変わらない安心感と、毎年新しい発見があるワクワク感。その両方を大切にしながら、今年も多くの「想い」をつなぐ場として開催いたします。

恋人同士はもちろん、家族への感謝、友人へのエール、そして自分自身を労わる気持ちまで。

バレンタインの形が多様化する今だからこそ、「想いを贈る」ことの価値を改めて感じていただけるフェアです。

■開催概要

開催期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）

時 間：10:00～19:00

会 場：おのだサンパーク 1F セントラルコート

大切な人へ届けたい想いが、きっと見つかる。

この冬も、おのだサンパークで、心に残るバレンタインのひとときをお楽しみください。

「おのだサンパーク」では、ショッピング、食事、カルチャーといった多彩な体験を一日中楽しむことができます。家族や友人との素敵な思い出作りにぴったりな場所であり、子どもから大人まで幅広い年代の方々に愛されています。

私たちは、日々お客様一人ひとりに最高の体験をお届けすることを心がけ、おのだサンパークで過ごすひと時がお客様にとって特別なものになるようスタッフ一同、心を込めておもてなしいたします。

■施設概要

施設名：おのだサンパーク

所在地：〒756-8585 山陽小野田市中川6丁目4番1号

運営会社：小野田商業開発株式会社

事業内容: レジャー、ショッピング、エンターテインメントなどの施設運営

HP（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/

HP（富士商グループホールディングス株式会社）：https://www.fujisho-ghd.co.jp/

Instagram（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/