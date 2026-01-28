秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年2月号(第99号)を2026年1月26日(月)に発行しました。





今号では、2026年3月18日(水)～11月30日(月)に実施される秩父札所「午歳総開帳」に向けて、秩父鉄道を利用して札所めぐりに挑戦していただけるよう、札所の基礎知識やモデルコース、立ち寄りスポットを取り上げています。札所めぐりをさらに充実させてくれる、巡礼中に携行したいおすすめアイテムも紹介しており、全国的にも珍しい12年に一度の総開帳を盛り上げられるよう製作しました。





詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年2月号 イメージ









【PALETTE2026年2月号について】

特集「今、いきたい！秩父札所巡り はじめの一歩」では、初心者でも気軽に秩父札所めぐりにトライしていただけるよう、札所の成り立ちやお参りの際のきまりごと、総開帳で体験できることなど、初歩的な情報を丁寧にお届けします。鉄道はもちろん、バスやサイクリング、ハイキングなどで実際に34箇所をめぐるモデルコースを紹介しているため、お好みの手段で札所めぐりを始められます。巡礼中に立ち寄りたい飲食店や受けられる特典も掲載しており、途中の道のりを楽しみながら、お得に札所をめぐっていただけます。

毎号ひとつの駅や地域にフォーカスし周辺の見どころを案内する「駅からぶらり」では、2026年2月25日(水)に熊谷市の文殊寺にて開催される「文殊尊大縁日」にスポットを当て、縁日の魅力や文殊寺周辺の飲食店を取り上げます。

2月に開催する鉄道イベントや、3月中旬から運行が始まるSLパレオエクスプレス、早春の長瀞地域の観光スポットも紹介しており、沿線地域へのお出かけに便利な、旬の情報が詰まった一冊です。





(1) 発行日 2026年1月26日(月)

(2) 配布箇所 秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、

秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても

配布にご協力いただいています。

(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17：00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。









■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html





■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ









【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しているほか、PALETTEへの広告掲載のお問合せも承っています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9:00～17:00)