未来の笑顔を骨から支える！ 骨と肌*¹ をダブルでケアするサプリ「エミノコツ」新発売

オルト株式会社

オルト株式会社（東京都港区、代表取締役社長：青山海太竜樹）は、骨と肌*¹ をダブルでケアするサプリメント「エミノコツ」を2026年1月28日（水）に新発売します。

*¹ 骨の成分と肌の弾力を維持すること

エミノコツは、骨と肌に着目した機能性表示食品のサプリメント。

機能性関与成分の大豆イソフラボンとリコペロサイドHの働きにより、「骨の成分の維持」と「肌の弾力の維持」どちらにもアプローチしながら、いつまでもすこやかな毎日をおくれるよう大人女性をサポートします。

エミノコツの3つの特徴

1．大豆イソフラボンの働きで骨成分にアプローチ

私たちの骨は、骨の吸収と骨の形成を繰り返すことで絶えず生まれ変わっています。

女性ホルモンであるエストロゲンに似た作用をもつ「大豆イソフラボン」が、骨の再生サイクルをサポート。破骨細胞による骨吸収を抑え、骨芽細胞による骨の形成を活発にし、年齢とともに低下しやすい骨の成分を維持します。

2．リコペロサイドHの働きで肌の弾力を維持する

加齢にともない、肌を構成する正常なコラーゲンとエラスチンが減少し、反対に、質の悪い劣化したコラーゲンとエラスチンが増える傾向があります。

トマト種子由来の「リコペロサイドＨ」は、肌の再生サイクルをすこやかに導くことで、正常なコラーゲンとエラスチンを増やし、肌のハリ・弾力の保持に力を発揮します。

3．10種の植物由来成分でエイジング世代をサポート

機能関与成分の大豆イソフラボンとリコペロサイドH（トマト種子由来）に加え、8種の植物由来のサポート成分を配合しています。

新発売を記念したお得なキャンペーンを実施中！

エミノコツの発売を記念し、オルト公式オンラインショップでは新発売キャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞

通常価格5,800円（税込）のところ、

定期購入にお申し込みいただくと、初回は50%OFF（2,900円）、2回目以降は20%OFF（4,640円）でお届けいたします。

◇定期回数のお約束（定期縛り）はございません。

◇3回目のお届けまで、100%純粋フィッシュコラーゲン「コラーゲン100」7日分もプレゼント！

通常購入（1回限りの購入）も、特別価格の20%OFF（4,640円）でご注文いただけます。

※定期購入・通常購入ともに送料無料です。

＜キャンペーン期間＞

2026年1月28日～2026年3月31日までにいただいたご注文が対象です。

＜キャンペーンURL＞

https://www.orthobios.com/Landing/Formlp/eminokotsu.aspx

製品概要

商品名：エミノコツ

区 分：機能性表示食品（届出番号：J1329）

価 格：5,800円（税込）

発売日：2026年1月28日（水）

公式オンラインショップ：https://www.orthobios.com/

※オルトショップ楽天市場店、Amazon、テレビショッピングでも順次販売予定

●機能性表示

本品には、大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ機能があることが報告されています。

本品には、リコペロサイドHが含まれます。リコペロサイドHには、肌の弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があることが報告されています。

●原材料名

トマト種子エキス末（でん粉分解物、トマト種子抽出物）（国内製造）、還元麦芽糖水あめ、大豆抽出物、ハスの花抽出物、黒ウコン抽出物、アセロラ粉末、セラミド含有りんご繊維、黒ぶどう発酵抽出物、酵母エキス末、白キクラゲ抽出物、ローズヒップ抽出物／セルロース、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、CMC、HPC、V.C

●栄養成分表示／2粒（540mg）当たり

エネルギー：2.2kcal、たんぱく質：0.0032g、脂質：0.026g、炭水化物：0.49g、食塩相当量：0.0018g

機能性関与成分 リコペロサイドＨ 1mg、大豆イソフラボン(アグリコン換算) 30mg

会社概要

会社名：オルト株式会社

設立日：1979年9月14日

所在地：東京都港区東新橋2-8-1

代表者：代表取締役社長 青山 海太竜樹（アオヤマ カイタリュウジュ）

事業内容：健康食品・栄養補助食品の企画・開発・製造

コーポレートサイト：https://www.ortho-corp.jp/

──美と健康の新たな可能性に「まっすぐ、正しく」挑戦する

オルト(Ortho)とは、ギリシャ語で「まっすぐ、正しい」を意味します。

私たちオルトは、1979年の創業以来、医学や栄養学などの科学的な知識・情報に基づく革新的な商品の開発に挑みつづけてきました。

健康食品開発のエキスパートとして、これまでもこれからも、みなさまの美と健康にお役立ていただける商品をお届けいたします。