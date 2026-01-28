公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)関西支部では、ロジスティクスを通じた経営戦略の重要性の普及、および、先進的なロジスティクス改革について情報発信する講演会、ロジスティクス関西大会2026を2月19日、20日に開催いたします。


関西大会画像



■開催概要

【統一テーマ】ロジスティクスが描く持続可能な未来～戦略と現場で共につくる新時代の物流～

会期　　　： 2026年2月19日(木)・20日(金)

開催形式　： 会場参加、オンライン参加の選択形式

会場　　　： アートホテル大阪ベイタワー(大阪市港区)

オンライン： Liveオンライン＜Zoomを使用＞

定員　　　： 会場参加：200名(各日)

参加料　　： 1日参加 　JILS会員：25,300円(税込)　JILS会員外：34,100円(税込)

　　　　　　 2日間参加 JILS会員：37,400円(税込)　JILS会員外：50,600円(税込)

参加申込　： https://www.logistics.or.jp/propulsion/kansai/index.html


本大会は、JILS関西支部にて毎年2月に実施しており、昨年は2日間のべ267名の参加者を集めました。



【構成】

・セッション1

テーマ：「トラック新法」は物流の民主化にどのような影響を与えるのか

講演　：合同会社日本鉄道マーケティング、株式会社ハンナ、クボタロジスティクス株式会社


・パネルディスカッション

テーマ　　：トラック新法で考える物流の民主化

パネリスト：合同会社日本鉄道マーケティング、株式会社ハンナ、クボタロジスティクス株式会社

モデレータ：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会


・セッション2

テーマ：物流の未来を支える自立人材の育成

講演　：サントリーホールディングス株式会社、大塚倉庫株式会社、近畿大学


・基調講演

テーマ：人で勝つ

講演　：株式会社People first 代表取締役　八木 洋介 氏


・特別講演

テーマ：変化の時代を勝ち抜く　M&A×DX×採用イノベーション

講演　：フジトランスポート株式会社 代表取締役社長　松岡 弘晃 氏


プログラムにつきましては、同封のパンフレットまたはJILSホームページをご参照ください。

URL： https://www.logistics.or.jp/propulsion/kansai/index.html



【協会概要】

商号　： 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

所在地： 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F

設立　： 1992年(平成4年)6月10日

所管　： 内閣府

URL　 ： https://www1.logistics.or.jp/