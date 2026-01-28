ロジスティクス関西大会2026 2月19日・20日 会場、オンライン選択形式にて開催
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)関西支部では、ロジスティクスを通じた経営戦略の重要性の普及、および、先進的なロジスティクス改革について情報発信する講演会、ロジスティクス関西大会2026を2月19日、20日に開催いたします。
関西大会画像
■開催概要
【統一テーマ】ロジスティクスが描く持続可能な未来～戦略と現場で共につくる新時代の物流～
会期 ： 2026年2月19日(木)・20日(金)
開催形式 ： 会場参加、オンライン参加の選択形式
会場 ： アートホテル大阪ベイタワー(大阪市港区)
オンライン： Liveオンライン＜Zoomを使用＞
定員 ： 会場参加：200名(各日)
参加料 ： 1日参加 JILS会員：25,300円(税込) JILS会員外：34,100円(税込)
2日間参加 JILS会員：37,400円(税込) JILS会員外：50,600円(税込)
参加申込 ： https://www.logistics.or.jp/propulsion/kansai/index.html
本大会は、JILS関西支部にて毎年2月に実施しており、昨年は2日間のべ267名の参加者を集めました。
【構成】
・セッション1
テーマ：「トラック新法」は物流の民主化にどのような影響を与えるのか
講演 ：合同会社日本鉄道マーケティング、株式会社ハンナ、クボタロジスティクス株式会社
・パネルディスカッション
テーマ ：トラック新法で考える物流の民主化
パネリスト：合同会社日本鉄道マーケティング、株式会社ハンナ、クボタロジスティクス株式会社
モデレータ：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
・セッション2
テーマ：物流の未来を支える自立人材の育成
講演 ：サントリーホールディングス株式会社、大塚倉庫株式会社、近畿大学
・基調講演
テーマ：人で勝つ
講演 ：株式会社People first 代表取締役 八木 洋介 氏
・特別講演
テーマ：変化の時代を勝ち抜く M&A×DX×採用イノベーション
講演 ：フジトランスポート株式会社 代表取締役社長 松岡 弘晃 氏
プログラムにつきましては、同封のパンフレットまたはJILSホームページをご参照ください。
URL： https://www.logistics.or.jp/propulsion/kansai/index.html
【協会概要】
商号 ： 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
所在地： 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F
設立 ： 1992年(平成4年)6月10日
所管 ： 内閣府
URL ： https://www1.logistics.or.jp/