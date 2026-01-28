株式会社フライトソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 片山圭一朗、以下 当社）が決済システムを提供する、株式会社 EVERYFOOD（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 杉浦卓、以下 EVERYFOOD）において、事前予約・決済システムが完成し、2025年12月25日より稼働開始したことをお知らせします。本システムは、無断キャンセルによる食品ロスの抑制を目的として構築されたものです*1。

■食品ロスの削減にむけたシステム構築

食品ロス削減は、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現に向けた重要な課題の一つです。給食事業を手掛けるEVERYFOODは、需要予測の難しさから、食品提供の現場でまだ食べられる食材の廃棄が発生していることを課題と捉え、食品ロス削減に向けた施策を検討してきました。こうした課題の対応として、事前予約による需要把握と、予約時の与信枠確保による無断キャンセルの抑制を目的に、決済システムを手掛ける当社と連携し、予約と決済をオンラインで完結させる仕組みを構築しました。

■第1号ユーザーでの運用開始

利用者は、事前に商品（食事/弁当）を予約し、オンラインで決済まで完了することができます。2025年12月25日より予約受付を開始し、2026年1月5日から食事のサービス提供を開始しています。第1号ユーザーは、約1,500人が従事する工場内での弁当の予約とデリバリーを行う事業会社で、本システムを活用しています。

■決済基盤を活かした今後の取り組み

当社は、オンラインでの非対面決済と、現場での対面決済の双方に対応する自社運営の決済センターを有しています。この基盤を活用することで、事前予約に基づく決済フローを起点に、受け渡し時や現地での対面決済なども含めた運用を、一つの決済基盤で一貫して扱うことが可能となります。 今後は、本システムの運用状況を踏まえながら、現場の需要に即した形での活用を広げていく予定です。食品ロス抑制の効果については、一定期間の運用データの蓄積と利用拡大を通じて検証を進め、EVERYFOODの目指す食品ロス削減*2に向け、当社は決済システムの提供を通じた役割を担っていきます。

■フライトソリューションズについて：フライトソリューションズは、汎用スマート端末を活用した電子決済ソリューションを提供する企業です。対面・非対面の双方に対応する自社運営の「フライト決済センター」を通じて、多様な決済ニーズに対応しています。

