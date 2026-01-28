株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー） は、2026年2月17日（火）に、B2C企業のマーケティング担当者を対象としたオンラインカンファレンス「B2C Marketing Funnel NEXT Conference 効果が出る導線設計できていますか？数字で証明するKPIの改善事例14選」（主催：株式会社ジーニー）を開催いたします。本カンファレンスでは、戦略設計から広告運用、フォーム最適化、ファン化施策まで、購買ファネルの各段階における課題解決手法を14社が提供します。

詳細：https://cx.geniee.co.jp/event/260217_geniee/

■開催背景

広告運用もしている。LPも改善した。でも、申込みや購入など主要なKPIがなぜか伸びない -そんな経験はありませんか？認知 → 興味 → 比較 → 検討 → 行動（申込み・購入）→ファン化といった、ユーザーの流れをどれだけ自然に、シームレスに設計できるかで成果は大きく変わります。特に、コンバージョンがLPや申込みページに集約されるB2Cビジネスでは、たった一つの導線の工夫が、申込み数や予約率、購入率などのKPIに直結します。CVR、UU数、LTV、購買単価、集客数といった入口から出口戦略に関する各KPIをどのように改善したのか-本カンファレンスでは、成果を出した企業が取り組んだ“導線改善のリアル”を事例ベースで紐解いていきます。この1日が、売れる仕組みづくりに向けた実践のヒントと出会える機会になります。明日からの施策に自信が持てる、そんな第一歩を踏み出しましょう！

■イベント概要

・イベント名：BtoC Marketing Funnel NEXT Conference 効果が出る導線設計できていますか？数字で証明するKPIの改善事例14選・日時：2026年2月17日（火）10:00～16:20・開催形式：オンライン（Zoom）・参加費：無料・参加方法：こちらから事前登録をお願いしますhttps://cx.geniee.co.jp/event/260217_geniee/・主催：株式会社ジーニー※注意事項大変恐れ入りますが、同業他社の方の参加はご遠慮いただいております。

■ジーニー登壇者セッション

・日時：2月17日（火）14:05～14:30・タイトル：Webマーケティングの成果を底上げするEFOの考え方・登壇者：株式会社ジーニー 新規事業統括本部 CVG事業部マーケティング部 谷 夏希

■チャットEFOツール「GENIEE CHAT」について

「GENIEE CHAT」は入力フォームをチャット型に置き換えることで、顧客体験価値を向上させ、CVR/LTVを向上させるチャットEFOツールです。入力保持機能やアシスト機能を搭載しており、入力に対する心理的ストレスを軽減、離脱率を低減することで、CV獲得に貢献します。 URL：https://chamo-chat.com/

■リマインドメール/かご落ち防止ツール「GENIEE ENGAGE」について

SMS・メールなどのチャネルを活用したWebサイトからの離脱者の再訪率を向上させるリマインド機能、Webサイトの離脱ユーザーをLINEへ誘導し購入意欲を引き上げるLINE機能の2つを搭載したツールです。D2C、人材、不動産などの業界へ導入実績がある、成果報酬型のサービスです。URL：https://geniee.co.jp/engage/

■GENIEE 新規事業統括本部主催セミナーはこちら

https://cx.geniee.co.jp/event/

■本イベントに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー 新規事業統括本部 CVG事業部 マーケティング部担当：谷TEL：03-5909-8174MAIL：mkt_cvg@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ジーニー 広報担当TEL：03-5909-8177MAIL：pr@geniee.co.jp