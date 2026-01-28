今日の選択が、あなたを形づくる。グルテンフリーグラノーラ専門店 and/or Granola の定期便が1月28日スタート

株式会社アンドオア

オーガニック・グルテンフリーのグラノーラ専門店「and/or Granola（アンドオア グラノーラ）」を運営する株式会社アンドオア（本社：東京都台東区、代表取締役：森谷由華）は、2026年1月28日（水）より、サブスクリプションサービス「グラノーラ定期便」の提供を開始いたします。

and/or Granolaのサブスクリプションサービス「and/or Granolaグラノーラ定期便」

朝の一杯が、1日のベースになる。

and/or Granolaの定期便は、全12種のグルテンフリーグラノーラを、送料無料・定期便特別価格で毎月お届け。お届け内容や配送頻度はライフスタイルに合わせてカスタム可能。

忙しい現代人でも“美味しいから自然に続く”忙しい現代人にフィットする食習慣を提案します。

新しい食習慣をデザインする「グラノーラ定期便」

栄養も、感覚も、心地よく整える。

and/or Granolaは、管理栄養士監修のもと、美味しさと栄養の両立を追求したグラノーラを提供しています。

ナッツやドライフルーツ、スーパーフードなど厳選素材を用い、定番から個性派まで全12種をラインナップ。気分・体調・シーンに合わせて選べることも特徴です。

小麦粉の代わりに玄米粉・米粉・大豆粉を使ったグルテンフリーのグラノーラ。保存料や着色料などは使わず、自然由来の必要なものだけで丁寧に仕上げています。

「美味しいから自然に続く」ことを大切に、単なる健康食品ではなく、ライフスタイルに合わせて心と身体を整える、新しい食体験をお届けします。

定期便の特徴

定期便概要

新しい食習慣をデザインする「グラノーラ定期便」- 好きなグラノーラを自由に組み合わせ毎月決まった内容ではなく、全12種類の中から好みのフレーバーを自由にセレクト。季節やライフスタイルに合わせて、自分だけのオリジナルBOXを楽しめます。グラノーラだけでなく、有機ドライイチジクやミックスナッツの他、季節限定フレーバーや食材のお楽しみも。- 自分のペースで、心地よく続けられるお届け内容やお届け日は、いつでも変更可能。忙しい月はスキップ、一時停止もでき、柔軟に続けられます。- 全国どこでも送料無料。続けやすさを支える安心の仕組みです。- 無理なく、でも、ちゃんと満たされる定期便利用者さま限定で、特別価格にてご案内。おいしく整える習慣を、無理なく続けられます。- オフィスに、整う選択をDaily Pack（個装タイプ）は常温保存ができ、忙しいスタッフのデスクに置けるストックフード。楽しく、美味しく、スタッフの健康にも配慮した安心を。グラノーラのある生活

家でも、外でも。自分の暮らしにフィットする選択を。

●Home Pack（大袋タイプ） 毎日の食卓に、たっぷりと。

朝食やおやつに、自分のペースで楽しみたい方へ。

大袋タイプで、ヨーグルトやミルクと合わせて日常的に取り入れやすいコースです。

こんな方におすすめ

・毎日の朝食として食べたい

・家族やパートナーとシェアしたい

・自宅にストックしておきたい

・お気に入りをたっぷり楽しみたい

and/or Granola定期便：Home Pack（大袋タイプ）●Daily Pack（個装タイプ） 1食ずつ、気軽に。

持ち運びやすく、その日の気分で楽しめる個装タイプ。

忙しい日や、オフィス・外出先でも取り入れやすいコースです。

こんな方におすすめ

・1食分ずつ、無理なく管理したい

・忙しいスタッフのためにオフィスにストックしたい。

・オフィスや外出先で食べたい

・いろいろなフレーバーを試したい

and/or Granola定期便：Daily Pack（個装タイプ）プラン・共通仕様

●Home Pack（大袋タイプ）

・Light（2袋/約9食分）：4,100円（税込）

・Regular（3袋/約13～14食分）：5,550円（税込）

・Full（5袋/約22～23食分）：8,980円（税込）

●Daily Pack（個装タイプ）

・Light（7個）：4,300円（税込）

・Regular（14個）：8,300円（税込）

・Full（60個）：31,800円（税込）

共通仕様

・好きなグラノーラを自由に組み合わせてBOXをカスタム可能

・お届け頻度は「2週間」「1ヶ月」から選択可能

・内容、プランはいつでも変更可能

・全国送料無料（定期便特別価格）

≪定期便スタート記念≫

定期便を始めて下さる方全員に、 期間限定で有機ドライイチジク1パックをプレゼント。

初回特典の有機ドライイチジク

※定期便は下記にてご確認いただけます。

https://and-or.tokyo/collections/subscription

and/or Granolaの想い

今日の選択が、あなたを形づくる。

選ぶことは、自分をつくること。

それは、andでもあり、orでもある選択の積み重ね。

栄養も、感覚も、心地よく整える。

毎朝の「何食べよう？」に悩まない。

私たちのグルテンフリーのグラノーラは、

毎日の食事の選択をシンプルにしながら、

あなたの“ベース”を整えます。

無理なく、でも、ちゃんと満たされる。

軽やかに、心地よく、

自分の暮らしにフィットするものを選ぶ。

and/or Granolaは、その選択の積み重ねが、

あなたらしい毎日と豊かな未来につながっていくと信じています。

実店舗情報

上野公園・谷中・根津エリア近くの小さな工房で、一つひとつ丁寧にお作りしています。

実店舗では、グラノーラの販売も行っております。

上野桜木の実店舗１つ１つ丁寧に製造しております。

営業日：木・金・土 11:00~17:00

店舗住所：〒110-0002 東京都台東区上野桜木1-4-6 1F

アクセス：JR山手線「上野駅」上野公園口より徒歩14分 / 地下鉄千代田線「根津駅」より徒歩10分