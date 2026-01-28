今日の選択が、あなたを形づくる。グルテンフリーグラノーラ専門店 and/or Granola の定期便が1月28日スタート
オーガニック・グルテンフリーのグラノーラ専門店「and/or Granola（アンドオア グラノーラ）」を運営する株式会社アンドオア（本社：東京都台東区、代表取締役：森谷由華）は、2026年1月28日（水）より、サブスクリプションサービス「グラノーラ定期便」の提供を開始いたします。
and/or Granolaのサブスクリプションサービス「and/or Granolaグラノーラ定期便」
朝の一杯が、1日のベースになる。
and/or Granolaの定期便は、全12種のグルテンフリーグラノーラを、送料無料・定期便特別価格で毎月お届け。お届け内容や配送頻度はライフスタイルに合わせてカスタム可能。
忙しい現代人でも“美味しいから自然に続く”忙しい現代人にフィットする食習慣を提案します。
新しい食習慣をデザインする「グラノーラ定期便」
栄養も、感覚も、心地よく整える。
and/or Granolaは、管理栄養士監修のもと、美味しさと栄養の両立を追求したグラノーラを提供しています。
ナッツやドライフルーツ、スーパーフードなど厳選素材を用い、定番から個性派まで全12種をラインナップ。気分・体調・シーンに合わせて選べることも特徴です。
小麦粉の代わりに玄米粉・米粉・大豆粉を使ったグルテンフリーのグラノーラ。保存料や着色料などは使わず、自然由来の必要なものだけで丁寧に仕上げています。
「美味しいから自然に続く」ことを大切に、単なる健康食品ではなく、ライフスタイルに合わせて心と身体を整える、新しい食体験をお届けします。
定期便の特徴- 好きなグラノーラを自由に組み合わせ
毎月決まった内容ではなく、全12種類の中から好みのフレーバーを自由にセレクト。季節やライフスタイルに合わせて、自分だけのオリジナルBOXを楽しめます。グラノーラだけでなく、有機ドライイチジクやミックスナッツの他、季節限定フレーバーや食材のお楽しみも。
- 自分のペースで、心地よく続けられる
お届け内容やお届け日は、いつでも変更可能。忙しい月はスキップ、一時停止もでき、柔軟に続けられます。
- 全国どこでも送料無料。
続けやすさを支える安心の仕組みです。
- 無理なく、でも、ちゃんと満たされる
定期便利用者さま限定で、特別価格にてご案内。おいしく整える習慣を、無理なく続けられます。
- オフィスに、整う選択を
Daily Pack（個装タイプ）は常温保存ができ、忙しいスタッフのデスクに置けるストックフード。
楽しく、美味しく、スタッフの健康にも配慮した安心を。
グラノーラのある生活
定期便概要
家でも、外でも。自分の暮らしにフィットする選択を。
●Home Pack（大袋タイプ） 毎日の食卓に、たっぷりと。
朝食やおやつに、自分のペースで楽しみたい方へ。
大袋タイプで、ヨーグルトやミルクと合わせて日常的に取り入れやすいコースです。
こんな方におすすめ
・毎日の朝食として食べたい
・家族やパートナーとシェアしたい
・自宅にストックしておきたい
・お気に入りをたっぷり楽しみたい
and/or Granola定期便：Home Pack（大袋タイプ）
●Daily Pack（個装タイプ） 1食ずつ、気軽に。
持ち運びやすく、その日の気分で楽しめる個装タイプ。
忙しい日や、オフィス・外出先でも取り入れやすいコースです。
こんな方におすすめ
・1食分ずつ、無理なく管理したい
・忙しいスタッフのためにオフィスにストックしたい。
・オフィスや外出先で食べたい
・いろいろなフレーバーを試したい
and/or Granola定期便：Daily Pack（個装タイプ）
プラン・共通仕様
●Home Pack（大袋タイプ）
・Light（2袋/約9食分）：4,100円（税込）
・Regular（3袋/約13～14食分）：5,550円（税込）
・Full（5袋/約22～23食分）：8,980円（税込）
●Daily Pack（個装タイプ）
・Light（7個）：4,300円（税込）
・Regular（14個）：8,300円（税込）
・Full（60個）：31,800円（税込）
共通仕様
・好きなグラノーラを自由に組み合わせてBOXをカスタム可能
・お届け頻度は「2週間」「1ヶ月」から選択可能
・内容、プランはいつでも変更可能
・全国送料無料（定期便特別価格）
≪定期便スタート記念≫
定期便を始めて下さる方全員に、 期間限定で有機ドライイチジク1パックをプレゼント。
初回特典の有機ドライイチジク
※定期便は下記にてご確認いただけます。
https://and-or.tokyo/collections/subscription
and/or Granolaの想い
今日の選択が、あなたを形づくる。
選ぶことは、自分をつくること。
それは、andでもあり、orでもある選択の積み重ね。
毎朝の「何食べよう？」に悩まない。
私たちのグルテンフリーのグラノーラは、
毎日の食事の選択をシンプルにしながら、
あなたの“ベース”を整えます。
無理なく、でも、ちゃんと満たされる。
軽やかに、心地よく、
自分の暮らしにフィットするものを選ぶ。
and/or Granolaは、その選択の積み重ねが、
あなたらしい毎日と豊かな未来につながっていくと信じています。
実店舗情報
上野公園・谷中・根津エリア近くの小さな工房で、一つひとつ丁寧にお作りしています。
実店舗では、グラノーラの販売も行っております。
上野桜木の実店舗
１つ１つ丁寧に製造しております。
営業日：木・金・土 11:00~17:00
店舗住所：〒110-0002 東京都台東区上野桜木1-4-6 1F
アクセス：JR山手線「上野駅」上野公園口より徒歩14分 / 地下鉄千代田線「根津駅」より徒歩10分