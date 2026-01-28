株式会社ISTソフトウェア、プロンプト・チャット不要で“ぱっ”と使える中堅・中小企業向け生成AIツール『ゼロプロ』を2026年1月26日正式ローンチ

株式会社ISTソフトウェア※図1：「ISTソフトウェア ゼロプロ」サービス画像

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田5-37-1、代表取締役社長：瀬端 伸一）は、生成AIの活用に課題を感じている日本国内の中堅・中小企業向けに、プロンプトやチャット入力が不要で誰でも簡単に使える企業向け生成AIツール『ゼロプロ』（以下、本サービス）の提供を開始しました。

本サービスは、「使い方が分からない」「プロンプトを考えるのが難しい」「セキュリティが不安」といった、企業の生成AI導入を妨げてきた“実務上の壁”を解消するために開発された、業務特化型の生成AIツール集です。詳細は下記サイトにてご確認いただけます。

≪ ISTソフトウェア 生成AIソリューションメニュー ≫

https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/(https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/)

※ISTソフトウェアコーポレートサイト：サービス紹介ページへリンクします。

開発の背景

生成AI市場は急速に拡大する一方で、日本国内の中堅・中小企業における導入率は未だ限定的です。

その背景には、「AIを業務でどう使えばいいか分からない」「プロンプト（指示文）を考えること自体が負担」「機密情報や社内データの取り扱いへの不安」といった“実務目線の壁”が存在しています。

当社は、これまで、官公庁・医療・金融・製造業など幅広い業界でシステム開発・ITサービスを提供してきた知見を活かし、「AIに詳しい人だけが使える」状態をなくすことを目的に、『ゼロプロ』を開発しました。

『ゼロプロ』の特徴

こんな企業・部門におすすめ！

- プロンプトやチャットは一切不要！ツールを選んで入力するだけ：各ツールには、あらかじめ業務別に設計されたプロンプトと最適なAIモデルがプリセットされているため、ユーザーは画面に表示された項目を入力するだけ。“ぱっ”と使えて、“すっ”と終わる、直感的な操作性を実現しています。- 企業利用を前提とした設計。データを学習させないセキュアな環境：契約単位で専用の環境（プライベート環境）を構築するので、情報漏えいを防ぐことができます。入力データや生成結果はAIの学習に利用されず、データもデータベースに保持しない仕組みのため、機密情報を扱う業務でも安全に・安心して利用可能です。- 導入したその日からすぐに使える。業務特化型の多彩なAIツールを標準搭載：メール・文章作成、要約、チェック・改善、企画・アイデア出しなど、日常業務にすぐ役立つツールを多数搭載。導入したその日から、すぐ使うことができ、業務効率化を実感できます。

・ 生成AIに興味はあるが、社内展開が進んでいない

・ 現場社員にAI教育をする余裕がない

・ セキュリティ面が理由でAI利用を制限している

・ 小さく試して、効果を見ながら広げたい など



『ゼロプロ』は、企業単位・部門単位のどちらでも導入可能で、シンプルでわかりやすい＆スモールスタートしやすい価格設計となっています。

まずは無料で体験可能。『ゼロプロ』無料トライアルを提供中

『ゼロプロ』では、正式導入前に、実際の操作感や業務へのフィット感を確認いただける無料トライアルをご用意しています。

無料トライアルは、14日間・最大3IDまで、本サービスのすべての機能を制限なくお試しいただけます。

「本当に現場で使えるのか」「社員が迷わず使えるか」といった不安を、実際に触って確かめた上で導入をご検討いただけます。

なお、無料トライアル期間中のサポートも通常利用時と同様に提供します。

今後の展開

今後は、業種・業務特化型ツールの拡充や、生成AI研修・業務AI活用支援サービスとの連携を進め、中堅・中小企業における「AI格差」の解消に貢献してまいります。

サービスに関するお問い合わせ、デモのご依頼、無料トライアルのお申し込みは、下記よりお気軽にご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6711

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp

URL https://www.ist-software.co.jp/