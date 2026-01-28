【飛騨高山・岐阜県高山市】「飛騨じゃねえし」から始まる交流！―飛騨もいいし！―

高山市

信州高山村観光協会の人気キャラクター高山タカオ君と長野県高山村の藤沢敏和村長が1月26日、初めて高山市を訪れました。

高山市役所を訪れた高山タカオ君（写真右）

高山タカオ君は、上から目線なのに憎めないタカという設定で、観光地の高山市（飛騨高山）と名前が近いのを逆手にとって「飛騨じゃねえし」というフレーズで人気を博しています。

交流のきっかけはSNS

高山市の田中市長が「飛騨じゃねえし」とつぶやくタカオ君がメディアに掲載されたのを見つけ、市長のSNSで紹介したのがきっかけで交流が始まり、令和7年12月には、飛騨高山プロモーション戦略部長が高山村を訪問し、意見交換を行いました。

ようこそ飛騨高山へ！

高山市役所では、田中市長とともに飛騨高山のご当地キャラクター「さるぼぼのひだくん」もお出迎えし、これからもゆる～く、なが～くお互いをＰＲしていくことを確認しました。

（左から）高山タカオ君、藤沢敏和高山村長、田中明高山市長、さるぼぼのひだくん

その後、さるぼぼのひだくんの案内のもと、市内を散策した高山タカオ君。飛騨高山を存分に満喫し、「飛騨もいいし」とつぶやいていました。

飛騨の里で記念撮影赤い中橋にて

