「見る」楽しさが、「つながる」喜びに広がる場所。「スポーツとともに。」を体現するMPandCとクオン、野球の楽しみ方を広げるコミュニティ「BASEBALL FUN・FAN PARK」オープン

このたびセガサミーグループのスポーツビジネス総合マネジメント企業である株式会社MPandC（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森下 尚紀、以下「MPandC」）と、クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）は、2026年1月28日（水）、ファンとともに新しい野球の楽しみ方を育むオンラインコミュニティ「BASEBALL FUN・FAN PARK（ベースボール ファン・ファン パーク）」を開設いたしました。

「BASEBALL FUN・FAN PARK」は、参加者それぞれの野球の楽しみ方や意見、アイデアなどを気軽に交換できる、どなたでも無料で利用可能なオンラインコミュニティです。試合観戦のために訪れるスタジアムとは一味違い、日常の延長で気軽に立ち寄れる“公園のようにひらかれた野球場”のようなすべての人が集いつながる空間を目指しています。参加者同士の対話を通じて、野球が持つ本来の楽しさや、誰かの思い出が持つ特別さに改めて触れ、そこから新しい野球との関わり方を育んでいきたいと考えています。

コミュニティはこちら :https://www.beach.jp/community/MPANDC-BASEBALL「BASEBALL FUN・FAN PARK」

近年、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）やWBSCプレミア12をはじめとする野球の国際大会や国内外のプロリーグでの盛り上がりは、かつてない高まりを見せています。しかしその一方で、遊びの多様化や遊ぶ場所の減少、生活環境の変化などを背景に、子どもたちが公園で気軽にボールに触れる機会や、親子でキャッチボールを楽しむ環境は、必ずしも十分であるとは言えません。

こうした中で、高まる「見る熱量」を観戦だけで終わらせず、「やってみる楽しさ」や「語り合う喜び」といった体験へつなげていく場をつくることが、これからの野球界に新たな活力を生むと考えました。 特定のファンだけが集まるのではなく、見る・する・支えるといった垣根を越えて、人々が野球ともっと自由に、多様に関われる場があれば、そこから新しい楽しみ方を生み出していけるのではないかと考えています。

本コミュニティは、そうした野球への関心を、対話をきっかけに様々な体験へとつなげ、参加者の皆さんと一緒に居心地の良い交流の場を育てていくことを目指しています。

「BASEBALL FUN・FAN PARK」が開設された「“絆”のコミュニティ」は、クオンが運営するオンラインファンコミュニティプラットフォームです。70以上の企業・自治体・団体と200万人を超える生活者が参加し、“絆”をテーマにした交流や、生活者の声をもとにした価値共創イベントなどを実施しています。

https://www.beach.jp/community/KIZUNA/

コミュニティ開設への想い

本コミュニティの開設にあたって、MPandCの代表取締役社長森下尚紀氏は、参加者に向けて次のような想いを語っています。

“MY LIFE WITH SPORTS ～スポーツとともに～”を実現する MPandCは、スポーツビジネス領域におけるマーケティング、プランニング、コーディネーティングの専門知識を活かし、様々なクライアントのスポーツマーケット参入支援をはじめ、スポーツ人材の派遣や各種イベントの企画・運営など、多岐にわたる事業を展開してまいりました。具体的には、マーケティングサポートや、スポーツイベントの企画・運営、クリエイティブ制作などに取り組んでいます。加えて、MLBでのバット使用率No.1・2ブランド「マルチ＆ヴィクタス」などのブランド展開を通じて、多角的にスポーツ界の発展に寄与しています。

こうした活動の中で私たちは、「野球に興味はあるが、実際にプレーするきっかけがない」「かつてはプレーしていたが、いまは観戦が中心になった」といった声を多く耳にするようになりました。だからこそ、用具や技術の提供にとどまらず、語り合い、共感し、つながれる“場”そのものを育てていくことが、これからの野球文化を支える土台になると考えました。

そして、日本の野球界をもっと盛り上げたいという願いから「BASEBALL FUN・FAN PARK」は生まれました。観戦のためだけの球場にとどまらず、日常の中で誰もが気軽に立ち寄れて、自然と会話が生まれる--そんな“公園のようにひらかれた野球の場（ボールパーク）”をつくりたい、という発想からスタートしています。プレーする人、観戦が好きな人、親子で関わっている人、昔は好きだったという人……野球との関わり方はそれぞれ。だからこそ、立場や世代を超えて、みなさんといろいろな野球トークができる場を育てていきたいと考えています。

「野球ってやっぱり楽しい」「こんな楽しみ方もいいかも」「こうなったら面白そう」--そんな声に出会えることを、楽しみにしています。

さぁ、ベースボールファンコミュニティサイトの始まりだ！プレイボール✊

オープン記念キャンペーン実施中！

コミュニティオープンを記念して、抽選で合計500名様に「Victus(ヴィクタス) MLB TOKYOシリーズ 記念バット《murakami モデル(村上隆)》」「Amazonギフトカード500円分」が当たるキャンペーンを実施中です。

期間：2026年6月30日（火）13時まで

賞品：

・村上隆さん×Victus ドジャース MLB TOKYOシリーズ記念デザインバット 1本

・村上隆さん×Victus カブス MLB TOKYOシリーズ記念デザインバット 1本

・Amazonギフトカード500円分 498名様

条件：期間中にコミュニティに登録し、対象のトークテーマにコメントを投稿された方（バットは3テーマ以上、ギフトカードは1テーマ以上の投稿）の中から抽選でプレゼントいたします。

※本キャンペーンはクオン株式会社による提供です。キャンペーンについてのお問い合わせはBeachお問い合わせ事務局（ https://www.beach.jp/mall/searchhelp ）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

MPandC

社名 ： 株式会社MPandC

所在地： 東京都品川区西品川1丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

設立日： 2013年10月

代表者： 代表取締役社長 森下 尚紀

URL ： https://www.mpandc.co.jp/

事業内容：スポーツビジネスの総合マネジメント

コンサルティング、イベント、スクール、人材派遣、職業紹介、旅行業、選手マネジメント等

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。https://www.q-o-n.com/casestudy/

社名：クオン株式会社 QON Inc.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/