【秋田・道の駅かづの】地域の中学校とタッグを組んだ冬の祭典「冬遊び×焚き火＆キャンドルナイト」を2月7日(土)に開催！

株式会社かづの観光物産公社※画像は過去開催時のもの

秋田県鹿角市の地域DMOが運営する「道の駅かづの あんとらあ」にて、2026年2月7日（土）、冬の魅力を凝縮したイベント「冬遊び×焚き火＆キャンドルナイト in 道の駅かづの あんとらあ」を開催いたします。

本イベントは、これまで地域の冬の恒例行事として開催してきた取り組みで、本年は新たな試みとして、鹿角市立花輪中学校の総合的な学習の時間「鹿角を元気にするプロジェクト（未来コース）」に取り組む生徒たちと連携し、イベントの一部企画や情報発信を行います。

当日は、日中に雪上アクティビティを楽しめるほか、夕方からはスノーキャンドルの灯りと冬花火が会場を彩り、昼から夜まで一日を通して冬ならではの体験をお楽しみいただけます。

■開催背景：地域資源を次世代へつなぐ、持続可能な「冬遊び」のモデルケースへ

本イベントは、単なる冬の観光イベントに留まらず、地域全体でSDGs（持続可能な開発目標）を体感する場を目指しています。



・ 資源の再活用： 焚き火に使用する薪は地元の建設会社から提供された廃材を、スノーキャンドルの灯火は地域のお寺で役目を終えたロウソクを再活用しています。



・ 地域愛の醸成： 「道の駅かづの」は秋田県SDGsパートナーとして、こうした活動を通じて幅広い世代がSDGsに興味を持つきっかけを提供しています。地元の花輪中学校とのコラボレーションもその一環であり、自分たちの住む地域の資源や魅力を再発見し、地域を想う気持ちを育む持続可能なイベントのモデルケースを目指しています。

イベントの見どころ

地元建設会社から提供された木材の端材地元の寺から提供された使用済みのロウソク◆花輪中学校×道の駅！中学生がプロデュースする「鹿角を元気にするプロジェクト」中学生考案のオリジナルキャラクター

イベントでは中学生考案のグルメ「北限の桃ミルクシェイク」と「八幡平ポークミニ肉まん」を販売します。

オリジナルキャラクター「ももべこ」と「ゆきとん」をラベルシールにして商品に貼り付け、来場者に特産品の美味しさをPRするほか、SNSに投稿してもらうことで「地域の良さ」を拡散することを目的としています。

また、空き瓶を活用した「スノードーム作り体験」も実施いたします。

当日は中学生が運営のお手伝いとして参加しイベントを盛り上げます。

◆雪で作ったスノーキャンドルと迫力あるキャンプファイヤー雪の白さとキャンドルの柔らかな灯りが調和し、幻想的な世界を作り出します

本イベントの大きな見どころの一つが、夕方から始まる「スノーキャンドル」です。16:30の点火から夜が深まるまでの時間の経過とともに、会場は全く異なる二つの顔を見せます。会場内には一つひとつ手作業で設置したスノーキャンドルを約1000個設置予定で、幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。

18:00にはイベントのもう一つの主役である「キャンプファイヤー」に火が灯り、冬の澄んだ空気を震わせる迫力の炎が立ち上がります。

◆夜空に咲く大輪の花と音楽が織りなす「冬花火ショー」で感動の絶頂へ花火と音楽の競演は見応え抜群！

一日の締めくくりを飾るのは、澄み渡った冬の夜空を舞台に繰り広げられる「冬花火ショー」。

花火の街として知られる大曲の「響屋大曲煙火株式会社」が手掛ける、本格的な冬花火をお楽しみいただけます。

地上で揺らめくスノーキャンドルの優しい灯りと頭上に広がる大輪の花火。地上と夜空が一体となって光り輝く、この日、この場所でしか見られない幻想的なフォトジェニックな景色をお届けします。

イベント概要

【イベント名】冬遊び×焚き火＆キャンドルナイト in道の駅かづの あんとらあ

【開催日】2026年2月7日(土)

【開催時間】8:30～20:00（プログラムにより異なる）

【会場】道の駅かづの あんとらあ（秋田県鹿角市花輪字新田町11-4）

【主な内容】雪上バレーボール大会／スノーアクティビティ／スノードーム作り体験／お楽しみ抽選会／スノーキャンドル点灯／ステージパフォーマンス／冬花火ショー／地元グルメ販売

【駐車場】あり（無料）

【料金】入場料無料／スノーアクティビティなど一部有料

【WEB】https://antlerkazuno.jp/candlenight2026/

※天候により内容の変更またはやむを得ず中止となる可能性がございます。

◎本件に関するお問合せ

【会社名】株式会社かづの観光物産公社（道の駅かづの あんとらあ／かづのDMO）

【WEB】https://antlerkazuno.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/kazuno_antler2/

【TEL】0186-22-0520（9:00～17:00／担当：DMO推進室 木村、佐藤）

【MAIL】kazunodmo@k-dmo.co.jp

【定休日】なし（年中無休）