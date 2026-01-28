『フィジカルAIプレイブック:　自律物理エージェント／ロボット+AI融合の完全ガイド2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『フィジカルAIプレイブック: 自律物理エージェント／ロボット+AI融合の完全ガイド2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

フィジカルAI（Embodied AI）は、単なるロボット技術の進化ではなく、物理世界における自律エージェントの時代への転換点である。2025年から2027年の短期（特定タスク特化型AI）、2027年から2030年の中期（汎用ヒューマノイド商用展開）、2030年以降の長期（家庭普及とインフラ化）の三段階で市場が劇的に拡大する。

特に注目すべきは、北米資本が投資全体の82%を占める一方で、中国が低価格化とスケール戦略で追い上げ、日本が高齢化対応サービスロボットとハードウェア統合で独自の道を走り始めたという地政学的な多極化である。本レポートは、その動態を時系列・地域別・プレイヤー別に解き明かしている。

（※ プレイブック＝「手順・標準化・戦略ノウハウ」といった概念のこと）

■ 利用シーン

1. 投資・VC・PE判断の意思決定支援

フィジカルAI企業の評価額の妥当性・バブルリスク判定

ポートフォリオ企業・提携候補の技術堀(Moat)分析

シリーズB以降の資金調達トレンドと勝者選別の見極め

2. 大手製造業・自動車メーカーの事業戦略策定

既存ロボット・製造システムのAI化へのアップグレードパス

レガシーシステムとの統合ロードマップ設計

自動車メーカーが直面する「自社開発 vs 外部調達」の判断基準

3. ソフトウェア・プラットフォーム企業の市場参入戦略

ロボット基盤モデル・AIスタックの競争構図

NVIDIA・Intrinsic・Physical Intelligence らの「つるはし」ビジネスモデル

オープンイノベーション戦略とエコシステム設計

4. スタートアップの競争戦略立案

先行者利益 vs フォロワー戦略の判断軸

破壊的イノベーションへのリスク管理フレーム

地域・技術分野別のニッチトップ戦略の事例分析

5. 規制・政策立案者のガバナンス設計

EU AI Act、中国「人形ロボット革新発展指導意見」の解読

補助金・税制競争の構図と効果測定

倫理・安全性・雇用への対応策の比較検証

6. 業界分析・市場調査の高度化

市場規模・セグメント別成長率の精密予測

技術トレンド（4Dプリンティング・バイオハイブリッド・量子最適化）の実装時期評価

地政学的リスク（米中デカップリング・重要鉱物依存）の産業インパクト分析

■ 推奨読者／ゴール（例）

エンタープライズ経営層 - CEO/CTO/事業開発責任者

投資家・VC・キャピタリスト - ポートフォリオ管理者、シリーズB/C投資判断者

テック企業の戦略部門 - MAMAA系やソフトウェア企業の事業開発者

産業ロボット大手 - Kawasaki、Fanuc、Yaskawa、ABB等の経営・R&D層

アナリスト・コンサルタント - 業界調査・競争分析の高度化

政策立案者・規制当局 - ガバナンス設計・補助金効果測定

学術研究者・大学経営層 - ディープテック支援体制設計

■ 各読者層の主要ゴール（例）

▼ 経営者

経営判断の確実性向上・リスク低減

市場トレンド・競争相手の戦略・技術ロードマップ全体像

▼ 投資家

ポートフォリオ収益性最大化

スタートアップ評価の妥当性検証・バブルリスク判定

▼ 事業開発

M&A・パートナーシップの意思決定

買収ターゲットのMoat分析・事業シナジー評価

▼ テック企業

エコシステム支配と勝利の条件

プレイヤー群の強み・弱み・次の一手の予測

▼ ロボット大手

デジタルトランスフォーメーションの方向性

AI統合ロードマップ・レガシーシステム統合戦略

▼ アナリスト

業界理解の深度と説得力

市場規模・技術進化・地政学的動態の統合分析

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

フィジカルAIプレイブック: 自律物理エージェント／ロボット+AI融合の完全ガイド2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190313509

▼▼▼

フィジカルAIプレイブック: 自律物理エージェント／ロボット+AI融合の完全ガイド PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190313516

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年1月28日

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249