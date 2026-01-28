Cycle.me、中部エリア初のPOP-UPを1月28日（水）より@cosme NAGOYAで期間限定オープン

株式会社ドットミー

株式会社ドットミーが展開するCycle.me（サイクルミー）は、2026年1月28日（水）から2月3日（火）までの期間、@cosme NAGOYAにて中部エリアでは初となるPOP-UPを開催します。

今回のPOP-UPでは、「インナービューティーのマルシェ」をテーマに、サイクルミーの商品や世界観を体感できる空間をご用意しました。@cosme ベストコスメアワード2025でベストインナーケア第3位を受賞した「ゼリープラス ライチ・マスカット」をご試食いただけるキャンペーンも実施します。

POP-UP概要

開催期間：2026年1月28日（水）から2月3日（火）

開催場所： @cosme NAGOYA（〒450-6605 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3タカシマヤ ゲートタワーモール 5F ポップアップスペース）

@cosme ベストコスメアワード2025でベストインナーケア第3位を受賞*

「ゼリープラス」ご試食キャンペーン

期間中にPOP-UPご来場のうえ、サイクルミーの公式LINEを友だち追加していただいた方に、「ゼリープラス」シリーズのお好きな味を１本ご試食いただけます。（※配布数が上限に達し次第、終了する場合がございます。）

*「ゼリープラス ライチ・マスカット」が受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000086969.html

商品紹介

ゼリープラス

毎日のインナーケアを、もっとおいしく手軽に。栄養がとれるスティックゼリー。

「ライチ」 やさしい甘さで、食物繊維が3.3gとれます。「マスカット」 芳醇な香りで、食物繊維が3.3gとれます。「マンゴー」 やさしい甘酸っぱさで、希少糖アルロースがとれます。

サイクルミーウォーター

水分補給しながら栄養がとれる。美と健康の新習慣ウォーター。

「食物繊維がとれる水」 すっきりとしたレモンの風味で、食物繊維が5gとれます。「たんぱく質がとれる水」 ほんのり香る桃の風味で、たんぱく質が5gとれます。

フルーティプロテイン

寝起きのカラダに、すっきり果実感を。たんぱく質15g+αの栄養がとれるドリンク。

「グレープ」 香り高いぶどうの味わい。たんぱく質と鉄分がとれます。「パイナップル＆ゴールドキウイ」 トロピカルなおいしさ。たんぱく質とビタミンCがとれます。「ミックスベリー」 華やかな香りと甘酸っぱさが広がる。たんぱく質とビタミンＢ₆がとれます。

Cycle.me

ブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業「株式会社ドットミー」が手掛ける食品ブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、必要な栄養を「おいしく」「手軽に」「前向きな気持ち」で取り入れられるインナーケア習慣をご提案しています。

公式オンラインショップ https://cycle.me/

公式Instagram https://www.instagram.com/cycle.me_official/

公式X https://x.com/CyclemeOfficial