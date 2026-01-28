1/29（木）、兵庫日産自動車が関西学院と産学連携「スポーツと自動車産業の未来をつなぐ学生支援プロジェクト」を始動

兵庫日産自動車株式会社日産セレナ 兵庫日産自動車株式会社 甲東園店にて

兵庫日産自動車株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：酒井雄一郎、以下「兵庫日産」）と、学校法人関西学院（本部：兵庫県西宮市、理事長：荻野昌弘、以下「関西学院」）は、2026年1月29日（木）、産学連携企画「スポーツと自動車産業の未来をつなぐ学生支援プロジェクト」に関するパートナーシップ協定を締結し、調印式と納車式を実施いたします。これまで、部活動の遠征、学外練習場への移動や道具の運搬において、学生もしくは団体負担で車両を用意するなどで対応してきましたが、同協定に基づき、兵庫日産より関西学院に無償で車両2台を貸与することとなりました。今後、両者で学生の負担軽減や学生スポーツ活動の支援に取り組みます。

本取り組みの背景と兵庫日産の想い

「地域の皆さまに支えられた80年を、次代の力に変えていく」 兵庫日産は1944年の創業以来、兵庫の地に根ざし、地域の皆さまと共に歩んでまいりました。80周年という節目を迎え、私たちが今なすべきことは、これまでの感謝を形にし、次代を担う若い世代の成長を直接的に支援することだと考えています。

関西学院大学の競技スポーツ局（KGAD）が掲げる「地域に愛される大学スポーツの実現」と「地域への貢献から生まれる応援の循環」という理念は、私たちが目指す「地域社会と共に成長する」という姿勢と深く共鳴しました。

「移動の負担を、夢への原動力へ」 これまで学生たちは、遠征や道具の運搬において、多大な時間的・経済的負担を抱えてきました。兵庫日産が車両2台を無償貸与することで、学生がより競技や地域貢献活動に専念できる環境を整えます。「移動」という課題を解決することで、学生たちの可能性を広げ、そこから生まれる活力を兵庫県全体の輝きに繋げていくこと。それが本プロジェクトにおける兵庫日産の使命です。

実施概要

日 時：2026年1月29日（木）16:10～17:00

会 場：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス(第1部：本部棟会議室4 、第2部：中央芝生)

出席者：荻野昌弘理事長、森康俊学長、古川靖洋副学長/関西学院大学競技スポーツ局（KGAD）局長

体育会ラクロス部女子、アイスホッケー部（主将、主務の４名）

兵庫日産自動車 酒井雄一郎代表取締役社長、松本考司取締役副社長 、高野智雄執行役員

当日スケジュール

第1部：パートナーシップ協定 調印式 16:10～16:30

第2部：納車式 16:40～17:00

今後の展望

兵庫日産と関西学院は、今回の車両貸与を起点として、学生の負担軽減のみならず、地域に開かれたスポーツイベントの共催や、若者の視点を取り入れた地域活性化策の検討など、多角的な連携を目指します。 「応援される学生」が「地域を支えるリーダー」へと成長していく、そんな新しいコミュニティの形を、兵庫の地から発信してまいります。

KGADと地域貢献活動について

2021年4月、体育会活動を支援するためにKGADが設立されました。KGADは、各部の自主的な取り組みを尊重するとともに、加盟する競技スポーツ団体が協力して、キャンパスライフを支えていただいている地域に貢献する活動の意義を考え、地域に愛される大学スポーツの実現に資する取り組みを行っています。KGADは地域における住民の皆様の応援が競技する学生たちの活力となり、地域への貢献から応援の良い循環を作り出し継続していくことで、大学と地域の新たなコミュニティを形作りたいと考えており、地域貢献・地域連携を使命に掲げています。（KGAD設立の経緯について詳しくはこちら(https://www.kwansei.ac.jp/news/04481.html)）

兵庫日産について

1944年の創業以来、兵庫の地に根ざし、地域の皆さまとともに歩み続けてきました。80周年を迎えた現在、これまでの感謝を大切にしながら、地域社会や次代を担う人材の成長に貢献することを重要な使命と考えています。

教育機関や地域団体との連携を通じ、地域に開かれた活動を推進するとともに、若い世代の挑戦を支えることで、地域の活力を高め、貢献と応援が循環する関係性を築いていきたいと考えています。兵庫日産自動車は、地域とともに成長する企業として、新たなコミュニティの形成を目指してまいります。

兵庫日産ホームページ :https://ni-hyogo.nissan-dealer.jp/top.html

取材について

ご取材をご希望の場合、以下より1月28日（水）15時までにお申し込みください。

取材申込はこちら :https://forms.office.com/r/c7t8P9RhQ2