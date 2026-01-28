【佐渡汽船】「旅する佐渡フェスティバル」が2月8日(日)に開催！

株式会社みちのりホールディングス

旅する佐渡フェスティバル実行委員会（事務局：佐渡汽船株式会社）は、佐渡島の魅力を新潟で体感できるイベント「旅する佐渡フェスティバルwinter」を、新潟港 佐渡汽船ターミナルにて開催いたします。

本イベントは、2025年6月に初めて実施したフェスティバルに続く、第2回目の開催です。今回のテーマは「冬の佐渡」。冬にこそ味わいたい佐渡の食や文化、体験を、新潟港で気軽にお楽しみいただけます。

冬の佐渡を味わう・見る・体験する1日

佐渡産食材を使った温かい料理や海の幸、地酒など、“冬の佐渡のおいしさ”が港に大集合。蒸し牡蠣や魚のすり身汁、日本酒の飲み比べなど、佐渡を旅する気分で食の楽しみが広がります。

普段は入れない場所で、特別な体験も

普段は立ち入れないターミナルの一部や停泊中の船内を、1日限定で特別解放。カーフェリー船内見学やお子さまを対象とした旅客係員おしごと体験など、港ならではのワクワクをぜひお楽しみください（有料・当日受付・先着順）。

屋根付き会場で、冬でも安心

会場は屋根付き・屋内中心（1Fを除く）のため、天候や寒さを気にせずお楽しみいただけます。家族連れから友人同士まで、冬のおでかけ先としてぜひお気軽にお越しください。

■開催概要

開催日：2026年2月8日（日）※雨天決行

開催時間：11:00～16:00

開催場所：新潟港 佐渡汽船ターミナル（1階・3階・8階）

住所：〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島9番1号

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

主催：旅する佐渡フェスティバル実行委員会

特別協力：佐渡汽船株式会社

後援：佐渡市、新潟県(申請中)、新潟県観光協会、新潟市、JR東日本 新潟統括センター、日本航空株式会社 新潟支店

※天候や船舶の運航状況により、プログラム内容や出店が変更・中止となる場合があります。

※駐車場には限りがございます。公共交通機関のご利用をおすすめいたします。

■イベント詳細・最新情報

佐渡汽船公式Instagram 「旅する佐渡 powered by 佐渡汽船」@sadokisen_official にて随時発信中！