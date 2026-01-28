手作りガラス酒器「fuji choko」花火のクラウドファンディングをKickstarterで開始

株式会社関守製作所

株式会社関守製作所（本社：東京都江戸川区、代表取締役：関守滋男）は、富士山の美しさをガラスで表現した酒器「fuji choko」花火のクラウドファンディングを、2026年1月27日よりクラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」にて開始いたしました。

本プロジェクトは、日本を象徴する富士山の造形美を、職人の手仕事によって一つひとつガラスで再現した酒器を、国内外へ発信する取り組みです。

■ プロジェクト開始の背景

「日本らしさを、日常の器として世界に届けたい」という想いから生まれたのが「fuji choko」です。

富士山は世界文化遺産であり、日本人にとって特別な存在であると同時に、海外からも高い関心を集めるモチーフです。その雄大な姿を、単なる装飾品ではなく、“実際に使える器”として表現することに挑戦しました。

■ 「fuji choko」の特徴

・富士山をモチーフにした立体的なフォルム

底部に富士山の稜線を表現し、飲み物を注ぐことで表情が変わる設計。

・職人によるハンドメイド

一つひとつ手作業で成形するため、同じものは二つとありません。

・日本酒・冷酒・リキュールにも最適

酒器としてはもちろん、デザートカップやインテリアとしても使用可能。

・海外展開を見据えたデザイン

日本文化を象徴するプロダクトとして、インバウンド・輸出需要にも対応。

■ クラウドファンディング実施の目的

本プロジェクトでは、量産前の製作資金の確保だけでなく、

・海外ユーザーからの反応・評価の収集

・日本のガラス工芸とものづくり文化の発信

を目的としています。

支援者の声を今後の商品改良・シリーズ展開に活かしていく予定です。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：Fuji Choko - Handcrafted Glass Inspired by Mt. Fuji

実施プラットフォーム：Kickstarter

開始日：2026年1月27日

プロジェクトページ：

https://www.kickstarter.com/projects/sekimori-seisakujo/fuji-choko-handcrafted-glass-inspired-by-mt-fuji

■ 今後の展望

今後は「fuji shoko」を皮切りに、日本の自然や文化をテーマにしたガラス製品シリーズの展開を予定しています。

日常の中で日本の美意識を感じられるプロダクトとして、国内外へ継続的に発信してまいります。