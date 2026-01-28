ドコモショップでマネックス証券の証券総合取引口座の開設などの各種設定サポートを開始

マネックス証券株式会社

株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃、以下「ドコモ」）と、マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明祐子、以下「マネックス証券」）は、ドコモショップにおいてマネックス証券の証券総合取引口座に関する各種設定サポート（以下、本サポート）を、2026年1月29日（木）から開始します。本サポートは、ドコモショップを運営する代理店が金融サービス仲介業のライセンスを取得したうえで行うもので、一部の店舗から開始し、対応店舗を順次拡大してまいります。通信キャリアの代理店が金融サービス仲介業ライセンスを取得し、キャリアショップのスタッフが証券口座の開設案内を行うのは、業界で初めての取組みです。

ドコモとマネックス証券は2024年1月の資本業務提携開始以降、両社で連携し、資産形成サービスの拡充や利便性の向上に取り組んでまいりました。2024年には「ｄカード(R)のクレカ積立」（以下、ｄカード積立）や、証券総合取引口座※1と「ｄアカウント(R)」の連携（以下、ｄアカウント連携）※2、さらにdポイントでの投資信託の購入を開始しました。2025年には、「ｄ払い(R)」アプリから簡単に証券総合取引口座の開設や投資信託の積立申込ができる「かんたん資産運用」を開始し、より便利にご利用いただける環境を整えてまいりました。

この度、投資が初めてのお客さまでもスムーズに資産形成を始められるよう、両社で連携し、ドコモショップでの対面サポートを開始します。具体的には、証券外務員資格※3を保有するドコモショップスタッフが、証券総合取引口座やNISA口座の開設サポート、および「dカード積立」や「dアカウント連携」、「かんたん資産運用」の操作・設定サポートを行います。本サポートは、お客さまご自身のスマートフォンでの各種手続きや操作をドコモショップスタッフがサポートするもので、無料でご利用いただくことが可能です。「投資を始めたいが、始め方がわからない」というお客さまにも、ドコモショップによる対面サポートを通じて、資産形成を始める第一歩を支援します。なお、ドコモショップでは、投資信託や日米株式をはじめとした個別の金融商品についてのご案内は対象外で、これらの個別の金融商品に関するお問い合わせについては、マネックス証券のお客さまサポートにて対応します。

本サポートの対象店舗は35店舗から開始し、早期に100店舗規模に拡大予定です。対象店舗については、別紙または専用サイト（https://monex.docomo.ne.jp/shop/lp/index.html）からご確認いただけます。専用サイトの対象店舗リストは順次更新を行います。

今後もドコモとマネックス証券は、お客さま一人一人のライフステージにあわせた金融サービスを提案することで、お客さまの資産形成をシームレスにサポートするサービスを提供してまいります。

※1.株式会社SBI新生銀行および株式会社イオン銀行の取引仲介口座、課税未成年口座、法人口座は対象外です。

※2.「ｄアカウント」は、ドコモ以外の回線をご利用のお客さまでも発行可能です。ｄポイントクラブサイトから新規発行した

「ｄアカウント」、 またはすでにお持ちの「ｄアカウント」と証券総合取引口座を連携ください。

※3.証券外務員資格とは、外務員として活動するために必要な資格で、外務員資格試験に合格した方に与えられます。

＊「dカード」「ｄアカウント」「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。