昭島市の「イベントバーFu…」が子ども向け節分イベントを2月2日に初開催
パズルポケット株式会社
「イベントバーFu…」とは
■イベントバーFu…
パズル制作を専門に行うパズルポケット株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役 瀧瀬明彦）が運営するイベントバーFu…（東京都昭島市）は2月2日、小学生以下のお子様を対象にした節分イベントを初開催します。
【節分イベント概要】
日時：2026年2月2日(月) 13:00～17:00
場所：東京都昭島市玉川町1丁目14-3 イベントバーFu…
対象：小学生以下
料金：参加無料（ゲーム挑戦はお一人様1回まで）
当イベントでは、手作りのパチンコを使って豆を飛ばし、鬼のお面をつけたペットボトルを狙うゲームを行います。見事ペットボトルを倒せた方には、駄菓子をプレゼントします。
ぜひ、ご家族やお友達と一緒にご参加ください。一緒に節分イベントを楽しみましょう！
パズル制作会社が運営するイベントバーです。日替わり店長によるコラボイベントを随時開催しています。
クロスワードやナンプレなどのパズルと同様、「みんなで楽しい時間を共有したい」という気持ちで店舗も運営しています。
会社概要
会社名：パズルポケット株式会社
代表者：瀧瀬明彦
所在地：東京都立川市柴崎町3-10-21ジャノメ立川ビル4F
事業内容：パズル問題制作、パズル問題チェック、パズル事業のコンサルティング
ホームページ：http://www.puzzlepocket.jp
電 話：042-528-6139
メール：info@puzzlepocket.jp
所在地：東京都昭島市玉川町1丁目14-3
公式X：https://x.com/barfu10
営業日：上記公式Xにてご確認ください