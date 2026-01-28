昭島市の「イベントバーFu…」が子ども向け節分イベントを2月2日に初開催

パズルポケット株式会社

パズル制作を専門に行うパズルポケット株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役 瀧瀬明彦）が運営するイベントバーFu…（東京都昭島市）は2月2日、小学生以下のお子様を対象にした節分イベントを初開催します。

【節分イベント概要】

日時：2026年2月2日(月) 13:00～17:00

場所：東京都昭島市玉川町1丁目14-3 イベントバーFu…

対象：小学生以下

料金：参加無料（ゲーム挑戦はお一人様1回まで）

当イベントでは、手作りのパチンコを使って豆を飛ばし、鬼のお面をつけたペットボトルを狙うゲームを行います。見事ペットボトルを倒せた方には、駄菓子をプレゼントします。

ぜひ、ご家族やお友達と一緒にご参加ください。一緒に節分イベントを楽しみましょう！

過去のイベントの様子「イベントバーFu…」とは

パズル制作会社が運営するイベントバーです。日替わり店長によるコラボイベントを随時開催しています。

クロスワードやナンプレなどのパズルと同様、「みんなで楽しい時間を共有したい」という気持ちで店舗も運営しています。

会社概要

会社名：パズルポケット株式会社

代表者：瀧瀬明彦

所在地：東京都立川市柴崎町3-10-21ジャノメ立川ビル4F

事業内容：パズル問題制作、パズル問題チェック、パズル事業のコンサルティング

ホームページ：http://www.puzzlepocket.jp

電 話：042-528-6139

メール：info@puzzlepocket.jp

■イベントバーFu…

所在地：東京都昭島市玉川町1丁目14-3

公式X：https://x.com/barfu10

営業日：上記公式Xにてご確認ください