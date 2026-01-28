【3/22(日)開催】『デジタル教科書の特性を生かした新たな社会科の授業開発　～千葉大学・広島大学・愛媛大学・お茶の水女子大学・帝国書院によるデジタル教科書共同実証研究の取組から～』シンポジウム

株式会社帝国書院[表: https://prtimes.jp/data/corp/5562/table/12_1_fe6bd8fe3f602fbd073d5cf0d4294eb3.jpg?v=202601280322 ]

次期学習指導要領の策定に向け、中央教育審議会で本格的な議論が進み、教育現場ではデジタル教科書の教科書制度化やハイブリッド教科書への関心も高まっているなか、社会科教育においても、デジタル教科書を活用した授業実践の蓄積や効果の検証が課題となっています。

そこで、教育・研究機関である千葉大学・広島大学・愛媛大学・お茶の水女子大学と教科書発行者の帝国書院が産学連携し、デジタル教科書共同実証研究チームとして2025年10月より『中学校社会科の教科特性に応じた一人一台端末とデジタル教科書・教材の活用に関する実証研究事業』における研究活動を開始しました。

今回のシンポジウムでは、初年度の成果報告として、地理・歴史・公民の各分野でのデジタル教科書ならではの機能やコンテンツを活用した "新しい社会科の授業開発"を提案いたします。さらに、今後、注目度が高まるデジタル教科書の学習ログの分析および学習効果についても社会科の視点で報告・提案いたします。

シンポジウム登壇者（予定）

【地理的分野】

- 授業者：渡邊 智紀（お茶の水女子大学附属中学校教諭）- 指導助言：阪上 弘彬(https://researchmap.jp/sakaue) （千葉大学准教授）

【歴史的分野】

- 授業者：久賀 隆之・原田 歩（広島大学附属中学校・高等学校教諭）- 指導助言： 池尻 良平(https://researchmap.jp/ikejiriryohei) （広島大学准教授）

【公民的分野】

- 授業者：高橋 祐貴（愛媛大学教育学部附属中学校教諭）- 指導助言： 井上 昌善(https://researchmap.jp/masa-0911)（愛媛大学准教授）

【学習ログの分析】

- 池尻 良平 （広島大学准教授）

【指導講評】

実証研究の概要

- 川崎 誠司 (https://researchmap.jp/skawa)（東京学芸大学教授）- 共同研究契約期間：2025年7月1日～2026年6月30日- デジタル教科書の実証研究期間：2025年10月1日～2026年3月31日- 実証校：お茶の水女子大学附属中学校、広島大学附属中学校・高等学校、愛媛大学教育学部附属中学校- 使用教材：帝国書院 学習者用デジタル教科書＋教材セット、指導者用デジタル教科書（中学校向け地図帳・地理・歴史・公民）- 実施事項：デジタル教科書を活用した単元構想および授業開発、学習ログの分析、生徒アンケートの収集・分析による効果検証プログラム詳細・お申込み :https://peatix.com/event/4740293Peatixのイベントページに遷移します。

お問い合わせ

（株）帝国書院 ICT開発推進室

E-mail：media1@teikokushoin.co.jp