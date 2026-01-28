2025年度省エネ大賞において省エネルギーセンター会長賞を3つのテーマで受賞

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、一般財団法人省エネルギーセンターが主催する「2025年度省エネ大賞」の省エネ事例部門において、「省エネルギーセンター会長賞」を3つのテーマで受賞しました。本日 1月28日に東京ビッグサイトにて表彰式が行われました。

＜今回の受賞テーマ＞

1. 工法別小集団活動による省エネアイテム発掘と横展活動

■受賞者名：株式会社アイシン 生産体質強化推進部

■部門：省エネ事例部門

■表彰種別：省エネルギーセンター会長賞

■受賞内容：

本事例は、従来の工場単位の省エネ活動から一歩進め、全拠点を横断する「工法軸」の小集団活動を実施したものです。各工場の工法専門家が集まり議論することで、新たな省エネアイテムの発掘と、工法部会を通じた全拠点への横展開の加速を図りました。具体例として、真空浸炭炉では、熱処理間のインターバルを見ながら真空ポンプや加熱ヒータを間欠運転させる運用を導入。これにより、非稼働時の電力消費を大幅に削減し、原油換算で1,621kLの削減を実現しました。

2. 「エネルギーのジャストインタイム」 圧縮エアーの使い方改善による省エネ活動

■受賞者名：株式会社アイシン 安城第１工場

■部門：省エネ事例部門

■表彰種別：省エネルギーセンター会長賞 ※昨年度に続き2度目の受賞

■受賞内容：

本事例は、「エネルギーのジャストインタイム」を推進した取り組みです。2035年までに使用電力60％削減とカーボンニュートラル達成をめざす中、省エネ6則の「サゲル、ヤメル、カエル、ヒロウ」の改善を推進するため、工場・生産技術部門で「1サイクル電力低減活動」を開始。中でも電力使用比率の高い圧縮エアーを課題と捉え、ショットブラスト工程のエアー使用量最適化に着手しました。投射時間を26秒から8.6秒へ短縮し、ノズル投射を順次化することでピーク流量と積算流量を大幅に削減し、小型コンプレッサーを7台から3台へ集約。また小型コンプレッサーから排出される廃熱を熱風発生器に再利用する仕組みを構築しました。結果としてライン全体で57.7％の電力削減と年間約112.1tのCO2排出量削減を達成。これらの総合的な取り組みにより、原油換算で58.5kLの削減となり、他工場への横展を進める省エネモデルとなっています。

3. ＩＴを活用した洗浄機の最適運転化による省エネ

■受賞者名：株式会社アイシン 安城第２工場

■部門：省エネ事例部門

■表彰種別：省エネルギーセンター会長賞

■受賞内容：

本事例は、自動車部品製造に用いる洗浄機において、ITを駆使した検証を重ねつつ、既存機能を最大限に活かして省エネを実現した先進的な取り組みです。同機は「洗浄・エアブロー1・エアブロー2」の3工程で構成されており、製品形状の多様性や構造上の制約から各工程での在籍確認ができず、製品がない工程でもポンプやブロアが一斉に起動し、空運転という大きなムダを生んでいました。そこでプラントシミュレーションを用いて工程を精緻に解析し、１.入口で取得した製品IDを記憶 ２.コンベア動作に応じてIDを次工程へ移動 ３.ID情報の有無によって在籍を論理的に判定する仕組みを構築しました。その結果、CO2排出量73.2トン、原油換算で年間38.3kLを削減し、類似設備2台への展開によってさらに年間76.6kLの追加削減が見込まれます。

＜省エネ大賞 概要＞

本表彰事業は、事業者や事業場等において実施した他者の模範となる優れた省エネ取り組みや、省エネ性に優れた製品並びにビジネスモデルを表彰するものです。この表彰事業では、公開の場での審査発表会（製品・ビジネスモデル部門および省エネ事例部門の小集団活動分野でのビデオ審査選択者は、ビデオ審査実施）や受賞者発表会（オンライン配信）、さらには省エネ事例部門の全応募事例集や製品・ビジネスモデル部門の受賞概要集などを通じ、情報発信や広報を行うことにより、わが国全体の省エネ意識の拡大、省エネ製品の普及などによる省エネ型社会の構築に寄与することを目的としています。

＜関連＞

2025年度省エネ大賞（一般財団法人省エネルギーセンターのサイトにリンクします）(https://www.eccj.or.jp/bigaward/winner25/)

表彰式の様子（生産体質強化推進部）

表彰式の様子（安城第１工場）

表彰式の様子（安城第２工場）