【追加企画】経産省「ファミリーガバナンス研究会」骨子案を受け、“制度づくり先行”に警鐘

2026年1月19日に緊急セミナーを開催させていただき、およそ100名の方にご参加いただきました。ご参加いただいた皆様、お問い合わせをいただきました皆様、ありがとうございました。また、残念ながら「時間が合わない」「他の日の開催を希望する」といった声も頂戴し、日本ファミリービジネスアドバイザー協会（以下、FBAA）では追加のセミナーを開催する運びとなりました。





【セミナー概要】

2025年12月24日、経済産業省が主催する「ファミリーガバナンスのあり方に関する研究会」の第3回会合が開催され、「ファミリーガバナンス・ガイダンス（仮称）骨子案」が提示されました。

事業承継やガバナンスをめぐる議論が活発化する中、同研究会の動きを受けて、金融機関や監査法人を中心に「まずは制度を整えましょう」「ファミリー憲章を作りましょう」といった仕組みづくりの提案が増えてきているように見受けられます。

しかし、本当にそれだけで、ファミリービジネスのガバナンスは機能するのでしょうか。

研究会が示した本質は、制度やルールといった “形”を整えることそのものではなく、それを運営し、使いこなし、意味づけていく経営陣やそれを支えるファミリーメンバーで“人”が育っているかどうかにあります。制度だけを先行させる支援は、かえって形骸化や対立を招き、誤った方向に進んでしまうリスクすら孕んでいます。

本セミナーでは、経産省研究会の議論をひもときながら、この課題の本質は何なのか、アドバイザーはどのような姿勢でファミリーと向き合うべきなのか、そして当事者であるファミリービジネスの経営者・後継者はガバナンスをどう捉え、どう関わっていくべきなのかについて、実際の支援現場の視点からわかりやすく解説します。

ファミリービジネス当事者にとっては、自社のガバナンスを「制度の話」ではなく自分たち自身の問題として捉え直す大きな学びの機会となります。また、金融機関・監査法人・士業・コンサルタントなど支援に関わるアドバイザーにとっては、これからの時代にふさわしい“アドバイスのあり方”を問い直す貴重な機会となるはずです。





制度づくりの先にある、“ガバナンスを回せる人”をどう育てるのか。そのヒントをお届けします。

■ 参加者の声（アンケートより一部抜粋）



・家訓とファミリーガバナンスの違いが腹落ちしました。

・事業承継の支援に関連して、最近相談がちらほら入りだしたテーマです。頭の整理ができました。ありがとうございました。

・武井様の奥様のお話を直接伺えて、現場の感覚が良く伝わりました。ありがとうございます。

・遠い親戚のおじさん、おばさんとして関わる、という点が非常に納得でした。

・憲章を作った後の対応が参考になりました。

・アドバイザーとしての姿勢、進め方の一部を垣間見ることができました。

・最新の動向について理解できたのと、ファミリーガバナンスに対する向き合い方や難しさについて、実体験をされている皆様のお考えを知れて非常に参考になりました。ありがとうございます。

・経産省研究会が動き出したことはとても良いことだと思います。完璧ではなくとも何か形が提示されると、ファミリーが問題意識を持つ、議論を始めるきっかけになると思います。ありがとうございました。

・コーポレートガバナンスコードとの比較や過去の歴史(戦前から戦後にかけての家訓・家憲からファミリー憲章への移り変わり)





■ セミナーの特徴｜メディアが注目すべき3つの視点

政策 × 実務の接点

経産省研究会の議論を、実際の支援現場の視点から解説



「人材」という見落とされがちな論点

ガバナンスの成否を分ける“ファミリーガバナンス人材”の実像を提示



支援者側への問題提起

金融機関・士業・コンサルタントに求められる「これからの助言のあり方」を再定義



■ 開催概要

日時：2026年2月2日（月）19:00～20:00

2026年3月11日（水）19:00～20:00



形式：オンライン（Zoom）



対象：

ファミリービジネスの経営者・後継者

金融機関、監査法人、士業、コンサルタント等の支援者



参加費：無料



お申し込み: https://fg23.peatix.com/



■講師プロフィール■

◼️ 武井一喜 （たけい かずよし）

一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会 理事長

日本人初のFFIファミリービジネス・アドバイザー上級資格認定証保持者、FFIフェロー。慶応義塾大学経済学部卒。コロンビア大学ビジネススクール経営学修士(MBA)。経済産業省「地域経済におけるファミリービジネスに関する研究会」委員（平成21年度）。キャラクター商品メーカーを経て家業の寝具製造卸会社に勤務。基幹業務システム設計導入、リストラプラン策定実施、新規事業立ち上げの後、4代目社長。その後IT関連の起業に参加。

’03年WellSpring設立。’24年2月にセブン・スプリングス株式会社設立、代表取締役・ファミリービジネスコンサルタントとしてコンサルティング・講演・研修・執筆活動を行っている。

著書：「同族経営はなぜ3代で潰れるのか？～ファミリービジネス経営論～」クロスメディア・パブリッシング、「ほんとうの事業承継」共著 生産性出版 他

◼️小林博之 （こばやし ひろゆき）

一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会 理事・プレジデント

東京大（法）卒、カリフォルニア大学バークレー校ＭＢＡ取得。日本興業銀行、みずほ証券にて、Ｍ＆Ａアドバイザリー、経営企画、コーポレートコミュニケーショ等に従事したのち、ウェルスマネジメント本部長を務める。2017年に(株)ソーシャルキャピタルマネジメントを設立、代表取締役社長に就任、現在に至る。経営戦略、Ｍ＆Ａ、理念浸透を含むコミュニケーション、ガバナンス、サステナビリティなどの観点から、社外役員、コンサルティング、社員研修、後継者育成支援など、さまざまな業務を行う。FBAAには2016年より参画、2022年2月より執行役員プレジデント、11月より理事プレジデントに就任。

ファミリービジネス学会、事業承継学会会員。日本跡取り娘共育協会代表理事、グロービス経営大学院教員も兼任。







■ メディア関係者の皆さまへ

事前・事後取材対応可能

講師コメント提供可能

「事業承継」「同族経営」「ガバナンス」「中堅・中小企業政策」などの切り口での企画提案歓迎



本テーマは、 経済・ビジネスメディア、テレビ報道、Web論考、オピニオン記事との親和性が極めて高い内容です。

