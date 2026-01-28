地方の子どもたちに「言葉の力」を--OBSアナウンサーが竹田市で講演会、年に一度の人材育成プロジェクト
NPO法人KUKULU（所在地：大分県竹田市、理事長：釘宮謙悟）は、令和8年2月5日（木）、竹田市都地区にて、地域の小学生・中学生・高校生を対象とした市民講演会「言葉で社会をつなぐ ～より良い人間関係をつくるためのことば～」を開催いたします。
本講演会は、地方に生まれ育った子どもたちに“本物の話し方・伝え方”に触れる機会を届け、将来この地域を担う人材を育てることを目的とした、年に一度の人材育成プロジェクトです。
今年は、OBS大分放送の現役アナウンサー・村津孝仁（むらつ たかひと）氏を講師に迎え、「言葉で社会をつなぐ」をテーマに講演を行います。
■地方にこそ必要な「伝える力」
進学、就職、地域活動など、これからの時代において
「自分の考えを言葉にする力」「人に伝える力」は、人生を大きく左右する重要なスキルです。
一方で、都市部に比べ地方では、プロの話し手や表現の専門家から直接学ぶ機会は決して多くありません。
NPO法人KUKULUでは、
「地方にこそ本物の学びを届ける」
ことを大切にし、毎年各界で活躍する講師を招いて、地域の子どもたちの未来づくりを支える講演会を継続してきました。
本講演会は、単なるイベントではなく、
この地域を将来担う新しい人材を育てるための、長期的な人材育成事業の一環です。
■主催者コメント（NPO法人KUKULU 理事長）
「地方に生まれ育った子どもたちが、自分の言葉で未来を切り拓けるように--。
この地域から次の担い手を育てたいという思いで、毎年この講演会を続けています。」
（NPO法人KUKULU 理事長 釘宮 謙悟）
■現役アナウンサーが語る「言葉で社会をつなぐ」
講師を務めるのは、OBS大分放送アナウンサー・村津孝仁氏。
1999年にOBS大分放送に入社後、ラジオ・テレビを中心にニュース、情報番組、司会、ナレーションなど幅広い分野で活躍。
現在も第一線で「言葉のプロフェッショナル」として活動されています。
OBS大分放送アナウンサー・村津孝仁氏
本講演では、
人に伝わる話し方のコツ
良い人間関係を築くための言葉の使い方
アナウンサーの現場での経験
「伝えること」が人生をどう変えるか
などを、子どもたちにもわかりやすい言葉で伝えます。
地方にいながら、プロの“伝える技術”に直接触れられる貴重な学びの場となります。
■開催概要
イベント名
都野地区市民講演会
「言葉で社会をつなぐ ～より良い人間関係をつくるためのことば～」
日時
令和8年2月5日（木）13:45～15:00（13:15開場）
会場
地域コミュニティーサロン 日乃出茶寮
（大分県竹田市久住町大字栢木6037-3）
講師
OBS大分放送アナウンサー
村津 孝仁（むらつ たかひと）氏
対象・定員
・一般参加（予約30名）
・竹田市立中学校 生徒
・直入中学校 生徒
※全体定員：100名
参加費
無料（事前予約制）
予約申込先
日乃出茶寮
TEL：0974-77-2325
受付時間：火曜～金曜 午前11時～午後4時
■地域から未来をつくる、NPO法人KUKULUの取り組み
NPO法人KUKULUは、地域福祉・子ども支援・人材育成を柱に、
「地域の中で人が育ち、地域を支える循環をつくる」ことを目標に活動しています。
本講演会は、
地域に誇れる人材を育てる
子どもたちの将来の選択肢を広げる
地方から新しい可能性を生み出す
ことを目的とした、継続型の人材育成プロジェクトです。
地方にこそ本物の学びを届け、
この地域から次の担い手を育てていくことを目指しています。
■主催・共催
【主催】
NPO法人KUKULU
【共催】
コロニー久住／バルクラブ／久住高原南山荘／竹田プレスセンター会
■取材・報道のお願い
本講演会は、
「地方 × アナウンサー × 子ども × 人材育成」という全国的にも珍しい取り組みです。
地方の子どもたちが“言葉の力”によって未来を切り拓く現場を、
ぜひ取材・報道いただけましたら幸いです。
■本件に関するお問い合わせ先
NPO法人KUKULU
担当：イベント事務局（久住高原南山荘）
TEL：0974-77-2325
