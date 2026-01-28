コールマン、「ウォーカー」シリーズの新モデルを発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、定番人気バッグシリーズ「ウォーカー」の新作モデルを2026年2月より順次発売します。

まず、1つで3通りの使い方ができる「ウォーカー3ウェイバックパックトート」（全8色）、そして、街中でも水辺でも気軽に使えるメッシュ生地の「ウォーカー25メッシュ」、「ウォーカー15メッシュ」、「ウォーカートートメッシュ」（いずれもブラック）の3モデル、さらにボトルクーラーポケットが特長の「クールショルダーSM」（全8色）が「ウォーカー」シリーズのラインナップに新たに加わります。

■ウォーカー 3ウェイバックパックトート

トートバッグ、バックパック、ショルダーバッグの3WAYで使えるバッグ

「ウォーカー3ウェイバックパックトート」は、トートバッグ、バックパック、ショルダーバッグの3WAYで使用可能な利便性の高いバッグです。日常使いに大変便利な容量約24Lのサイズに加え、フロントポケットが付いており、収納性が高い点も特長です。

上部ジッパーはダブルジッパーで開閉可能で、中にも多彩なポケットを装備しています。背面にはセットアップスリーブが付いており、旅行や出張時に活躍するキャリーオンに対応しています。さらに、取り外し可能なショルダーベルトと収納可能なバックパックベルトがとても便利です。

「ウォーカー 3ウェイバックパックトート」カラーバリエーション（全8色）

■ウォーカー25メッシュ/15メッシュ

タウンでも水辺でも使えるメッシュのバックパック

「ウォーカー25メッシュ」（容量約25L）と「ウォーカー15メッシュ」（容量約15L）は、本体表面にポリエステルのメッシュ生地を使用しているバックパックで、生地以外のサイズや機能などは、既存のウォーカーシリーズのバックパックと同様の仕様です。

街中だけでなく、川遊びやプールレジャーなどの水辺での使用にも適しています。

メッシュは外側から中身が見えるので、どこに何を入れているかを一目で確認できる実用性と、彩度の高い小物などを入れてメッシュの隙間から見せることができるファッション性を兼ね備えており、おしゃれで実用的なアイテムとしても活躍します。ドキュメントスリーブ、サイドポケットに加えて2つのフロントポケットも付いているので、日常使いのバッグとしても大変便利です。

■ウォーカートートメッシュ

タウンでも水辺でも使える全面メッシュのトートバッグ

「ウォーカートートメッシュ」は、全面がポリエステルのメッシュ生地で、街中でも水辺でもマルチに使えるトートバッグです。素材が濡れても乾きやすいメッシュ生地のため、水着や濡れた衣類などを持ち運ぶ際にも適しています。

容量は約21Lで収納力も高く、バッグの間口を立ててさらに高さを出すこともでき、小物整理に便利なキーストラップ付きポケットもついています。

取り外し可能なショルダーベルトも付属しているので、ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。

■クールショルダーSM

保冷ポケット付きショルダーに新サイズが登場

クールショルダーSM

「クールショルダーSM」は、定番製品「クールショルダーMD」より一回りコンパクトな保冷ポケット付きショルダーバッグです。サイドに水をはじくPEVA素材を使用したボトルクーラーポケットを搭載しているので、ペットボトルを保冷した状態で持ち歩くことができます。

パッドを内蔵したボディは型崩れしにくく、長く綺麗なフォルムで使い続けることができます。機能性だけでなく、フロントジッパーポケットやインナーメッシュポケットなど、ポケットが複数あり収納力も高いので、普段使いに最適なバッグとなっています。

ボトルを冷やしながら持ち歩くことができる

「クールショルダーSM」カラーバリエーション（全8色）

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

