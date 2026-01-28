３Dプリンターでつくる サスティナブルなインテリア・プロダクト『孚美(FūūBi)』が「第19回LIFE&DEGIN」に出展します

株式会社前田技研

ペンダントライト　OCEAN-2


テーブル　ROOT

植木鉢　POT-7


スツール　MOTH

植木鉢　POT-1

株式会社前田技研（本社：愛知県岡崎市、代表取締役 前田 達宏）が、新規事業の「3Dプリンタープロジェクト」の一つ、インテリアブランド【孚美(FūūBi)】を暮らし方から住まいをデザインするリノベーションの見本市「第19回 LIFE×DESIGN」内のエリア「ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR」に出展。「ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR」はハイデザインなプロダクトとハイクオリティなクラフトが集まる人気No.1エリアです。


展示品は、３Dプリンターならではの自由な造形を活かし、ペンダントライトとウォールランプ、展示用の什器、植木鉢や小物入れのなど、ライフスタイルスタイルの空間に新しい価値をもたらすインテリアを提案します。是非ブースに来場頂き、３Dプリンターでしか出来ないデザインのプロダクトをご覧ください。




第19回LIFE×DESIGN

テーマ


「自分の好きと、私の良いなと　あなたにぴったりは違うけど


　みんなとってもいい感じ」


会　　期：2026年2月4日（水）～2月6日（金）


開催時間：2月4日～5日　10：00AM～6：00PM
　　　　　2月6日　10：00AM～5：00PM


会　　場：東京ビッグサイト（西1・3・4ホール、アトリウム）


展示会HP：https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/index.htm





孚美の導入事例


ホテル納入事例

・納入先：東京都台東区


・納入品：


テーブル（Tachiwaki）


スツール（MOTH、MUTSU）


フロアライト（オリジナル）


植木鉢カバー（オリジナル






ホテル納入事例

・納入先：愛知県岡崎市


・納入品：


スツール（MOTH、MUTSU）






百貨店 POPUP SHOP

・階催場所：東京都新宿区


・開催日程：2025 年2 月27 日 (木) ～


　　　　　　3 月4日 (火)　※計6日間





３Dプリンター造形サービス

株式会社前田技研は、３Dプリンターインテリアブランド【孚美(FūūBi)】の製造販売だけでなく、ユーザー様デザインデータから大型３Dプリンターを使った製作も行っています。


特注インテリア、試作品、オブジェ、空間の内装、少量号口（OEM）など様々ご依頼を頂いています。


造形サービス製作事例


2024年11月竣工
オブジェ製作

・納入場所：神戸国際会館


・製作品：BE KOBE


　枠内の植栽用POT220個製作






壁面装飾

・納入場所：愛知県刈谷市


・製作品：壁面装飾


　モニター周辺の装飾品を250個製作





３Dプリンター活用での環境への取組

●環境への取組

３Dプリンターは付与加工で、極力廃棄物が出ない製法で、なおかつ使用している材料は、環境に優しい材料、リサイクル材料、アップサイクル材料などを使用しています。


その為、孚美プロダクトをご使用頂ける事で、CO2削減が出来、カーボンニュートラルにも貢献出来ます。造形サービスでも同様の材料をご使用頂けます。


また、ご不要になった孚美プロダクトは、再度材料に戻して、新しいプロダクトにご使用できます。


●使用材料の事例

貝殻　Shell

廃棄される貝殻とプラスチックを複合した材料






生分解性樹脂　Biodegradable plastic

土壌、海洋環境で、微生物により水と二酸化炭素に分解される材料






スギの間伐材　Thinned cedar

「TABWD(R)」トヨタ車体製


スギの間伐材とプラスチックを複合化した材料






お茶の葉　Tea leaves

廃棄されるお茶の葉とプラスチックを複合化した材料






オーシャンバウンドプラスチック　　　　　　　　Ocean-bound plastic

海岸から約50km以内に廃棄されている


プラスチックを原料にした材料





■会社概要


「株式会社前田技研」


創立　　　　： 1968年1月30日


代表取締役　： 前田 達宏


本社所在地　： 愛知県岡崎市池金町字金山76-4
事業内容　　： ・インテリアブランド【孚美(FūūBi)】製造販売　・大型3Dプリンター造形サービス


HP　　 　　： https://www.maedauni.co.jp/maeda-giken/fuubi/　


グループ会社：株式会社前田シェルサービス



●本件に関するお問い合わせ先


　株式会社前田技研　3Dプリンター事業化プロジェクトG


　TEL 0564-48-3584　FAX 0564-48-6960


　e-mail：info@fuubi-maeda.com