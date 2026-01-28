独立行政法人国際交流基金

建築家・伊東豊雄氏 初のオーストラリアでの個展を開催

「Nature Within: The Architecture of Toyo Ito」展

～日豪友好協力基本条約署名50周年記念～

伊東豊雄氏 Photo: FUJITSUKA Mitsumasaせんだいメディアテーク（2000）Photo: Iwan Baan



国際交流基金 シドニー日本文化センター（The Japan Foundation, Sydney）では、2026年1月31日（土）から４月18日（土）にかけて同センター内ギャラリーで、日本を代表する建築家である伊東豊雄氏のオーストラリアにおける初の個展 「Nature Within: The Architecture of Toyo Ito」展を開催します。本展覧会は、日豪友好協力基本条約署名50周年を記念して実施するものです。

本展は、せんだいメディアテーク（2000年）、みんなの森 ぎふメディアコスモス（2015年）、茨木市文化・子育て支援複合施設 おにクル（2023年）の３つの公共建築に焦点をあて、模型、スケッチ、各国の著名な建築写真で知られるイワン・バーン氏の撮影した写真ならびに本展のために制作されたビデオ等によって、建築に込められた思想を紹介します。

伊東氏はこれまで、機能や性能に捕らわれた日本の近代建築に疑問を投げかけ、利用者が屋内にいても自然を感じるような、流動的で居心地の良い空間を提案、実現してきました。

上記３つの公共建築は、利用者が壁面の少ない空間において、自然環境にいるかのように自由に動き回り、思い思いの場所で過ごせるように設計されており、いずれも日々たくさんの人でにぎわっています。

本展覧会は、革新的かつ創造的なデザインで建築界に足跡を残してきた伊東氏の建築をオーストラリアで紹介する初めての個展です。本展覧会をきっかけに建築のあるべき姿を考える機会となることが期待されます。

【伊東豊雄氏メッセージ】

私は1971年に事務所を設立し、今日まで公共建築を中心とした設計活動を行ってきました。

日本でつくられている公共建築の多くは、20世紀に西洋で提唱された近代主義思想を受け入れ、機能に従って切り分けられた空間で構成されています。機能や性能ばかりに捕われた建築に固執しているのです。

しかし私は、建築の中に居ても外部に居るような、大らかな建築をつくりたいと考えてきました。近代主義建築に多用されてきたグリッド（＝立体格子）から解放することで、自然の中に居るかのような流動的な空間が生まれます。自然の中において「流れ」と「淀み」の空間が存在するように、建築の内部においても、機能毎に切り分けられた「部屋」ではなく、さまざまな「場所」をつくりたいのです。

近代化の名の下に建築が技術によって自然から切り離されてしまった今日、私は建築と自然との関係を回復しなければならないと思います。人と自然の関係を親密にするためにこそ、技術は用いられるべきではないでしょうか。

本展覧会では、「せんだいメディアテーク（2000）」、「みんなの森 ぎふメディアコスモス（2015）」、「茨木市文化・子育て複合施設 おにクル（2023）」の３つの公共建築に焦点を当てます。これらの建築はいずれも日々沢山の人々でにぎわっています。このにぎわいの理由は、極力壁を少なくして機能にとらわれた部屋への分割を避けることによって、利用する人々が自由に場所を選び、まるで自然の中に居るかのようにふるまえることに因ると思います。これらの建築の紹介を通して、これからの建築のあるべき姿を考えるきっかけになれば幸いです。

今回、国際交流基金シドニー日本文化センターの御厚意により、個展を開催させていただくことになりました。関係者の皆様に厚く御礼を申し上げる次第です。

Nature Within: The Architecture of Toyo Ito 展

会期 2026年1月31日（土）～４月18日（土）

入場 無料

会場 国際交流基金シドニー日本文化センター ギャラリー Level 4, Central Park 28 Broadway Chippendale NSW 2008

主催 国際交流基金シドニー日本文化センター

協力 今治市伊東豊雄建築ミュージアム、株式会社川島織物セルコン、株式会社竹尾

展示設計 伊東豊雄建築設計事務所

展示コーディネーター 井上智香子 （CaSA associates Architects）

展示写真 イワン・バーン、大橋富夫

展示映像 「Nature Within展 伊東豊雄インタビュー」田中英行（インタビュアー）、山根香（映像ディレクター）、Qe to Hare（制作）

展示テキスタイルデザイン 安東陽子（安東陽子デザイン）

https://sydney.jpf.go.jp/events/nature-within-the-architecture-of-toyo-ito/

みんなの森 ぎふメディアコスモス（2015）Photo: Iwan Baan茨木市文化・子育て支援複合施設 おにクル（2023）Photo: Iwan Baan

【伊東豊雄氏略歴】

1941年生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。菊竹清訓建築設計事務所勤務後、伊東豊雄建築設計事務所を設立。

主な作品に「せんだいメディアテーク」、「多摩美術大学図書館（八王子キャンパス）」、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」、「台中国家歌劇院」、「茨木市文化・子育て支援複合施設 おにクル」「2025年日本国際博覧会 EXPOホール」。

ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞、王立英国建築家協会（RIBA）ロイヤルゴールドメダル、プリツカー建築賞などを受賞。2011年にこれからのまちや建築のあり方を考える場として私塾「伊東建築塾」を設立。自身のミュージアムが建つ愛媛県今治市大三島で継続的なまちづくりの活動にも取り組んでいる。

【国際交流基金】 http://www.jpf.go.jp

独立行政法人国際交流基金（JF）は世界の全地域において、総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関です。1972年に外務省所管の特殊法人として設立され、2003年10月１日に独立行政法人となりました。海外に25か国・26の拠点を持ち、「日本の友人をふやし、世界との絆をはぐくむ」をミッションに掲げ、世界の人々と日本の人々の間でお互いの理解を深めるため、さまざまな企画や情報提供を通じて人と人との交流をつくりだしています。

【国際交流基金シドニー日本文化センター】https://sydney.jpf.go.jp/

国際交流基金シドニー日本文化センターではオーストラリアにおける日本文化理解促進を目的とし1978年に設立されました。

資料数2万点超の日本文化専門図書館運営をはじめ、日本文化を紹介する展示・ワークショップ・講演会のほか、日本語教育に関する研修会や日本語講座などを実施しています。