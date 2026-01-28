「毎日新聞ボートマッチ・えらぼーと　2026年衆院選」１月28日からサービス開始

株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：松木健）は１月28日、「毎日新聞ボートマッチ・えらぼーと 2026年衆院選」（ https://vote.mainichi.jp/ ）のサービスを始めました。政策に関する質問25問に答えるだけで、立候補者や政党との考え方の「一致度」がわかるサービス（無料）です。

「ボートマッチ」は英語のvote（投票）とmatch（一致する）を組み合わせた言葉で、オランダで生まれ、投票に役立てるツールとして主に欧州で普及しています。毎日新聞ボートマッチ「えらぼーと」（ https://vote.mainichi.jp/ ）は、2007年参院選で日本の新聞社として初めて実施しました。以来、衆院選、参院選、東京都知事選などで計14回実施し、今回の衆院選で15回目となります。これまでの利用者はのべ約515万人に上ります。

「えらぼーと」は、毎日新聞が事前に立候補者に実施した政策アンケートの結果を基礎データとして使っています。「えらぼーと」の利用者が立候補者と同じ質問に答えると、どの候補者や政党が自分の考えと近いかが「一致度」として数値で示されます。質問に答えながら選挙の争点や政治課題について考えたり、候補者の考えを把握したりすることができ、投票先を決める際に役立ちます。

■えらぼーとの特長

表示される質問に答えていくだけで、立候補者との一致度がわかります。

質問の中から特に重きを置いたポイント（重要度）でさらに絞り込んで一致度を見ることができます。

立候補者個人、選挙区、政党など、さまざまな角度から一致度を見ることができます。（※選挙区は変更できるので、全国、全立候補者で試すことができます）

ニュースサイトとの連携によって、選挙関連の報道や、各候補者の名鑑、選挙の特集ページ、政治のプレミアサイトにもアクセスできます。

無料で何回でも利用できます。

■利用方法

～パソコン・スマートフォン・タブレットから～

パソコンやスマートフォン、タブレットで見られるニュースサイト「毎日新聞」のトップページ（https://mainichi.jp/）に設置された「えらぼーと」の入り口から利用できます。各種機能などの詳細は「えらぼーとの使い方」をご参照ください。

「毎日新聞ボートマッチ・えらぼーと」

https://vote.mainichi.jp/

※順次データと機能を更新します

※投開票後は、当選者情報を付加して比較できるようデータを更新し、サービスを継続する予定です

＜参考サイト＞

毎日新聞デジタル ニュースサイト 衆院選特設ページ

https://mainichi.jp/senkyo/51shu/

毎日新聞デジタル プレミアサイト 政治プレミア

https://mainichi.jp/premier/politics/

■推奨環境

ＰＣ

Windows Edge最新版、Firefox最新版、

Macintosh Safari 最新版、Google Chrome 最新版

スマートフォン

Android 標準ブラウザ、iOS Safari、Google Chrome

※最新のブラウザでない場合、画面が崩れて表示される場合があります

■「毎日新聞ボートマッチ・えらぼーと」のSNSページ

「毎日新聞ボートマッチ・えらぼーと」のSNSページ（※下記）では、最新ニュースや政治の豆知識、選挙や政治に関する話題を随時、発信しています。

【X】

アカウント名：毎日新聞「えらぼーと」@mainichieravote

URL：https://x.com/mainichieravote