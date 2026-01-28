2/2開催 現役工務店が語る一人売上7000万 建築AI経営研究会

株式会社LIFEFUND2025年11月26日に開催の建築AI経営研究会において、AI経営について講演する株式会社LIFEFUND代表取締役白都卓磨氏

静岡県浜松市で建設・不動産事業を展開する株式会社LIFEFUND（本社：静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、工務店経営者向けのAI経営コミュニティ「建築AI経営研究会」の第2回を2025年2月2日（日）に開催します。 本研究会は、AI活用による業務効率化で「従業員一人当たり売上高7,000万円」を目指す実践型コミュニティです。日本政策金融公庫の調査によると、木造建築工事業の従業員一人当たり売上高は業界平均で約2,800万円。本研究会では、AIを活用した生産性向上により、業界平均の約2.5倍となる水準を目標に掲げています。

※「建築AI経営研究会」

WEBサイト｜https://kenchiku-ai.com/701-2/(https://kenchiku-ai.com/701-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

開催の背景

建設業界では深刻な人手不足が続いています。国土交通省によると、建設業就業者数はピーク時の約7割まで減少。2024年4月からは時間外労働の上限規制も適用され、限られた人員と時間でいかに生産性を高めるかが経営課題となっています。 一方で、中小工務店ではAI活用のノウハウや導入事例が不足しており、「何から始めればいいか分からない」という声が多く聞かれます。本研究会は、建築会社であるLIFEFUNDが自社で実践してきたAI活用ノウハウを共有し、工務店経営者同士が学び合う場として発足しました。

第1回開催の実績

2025年11月に開催した第1回には、全国から30社の工務店経営者が参加。参加者の6割がその場で研究会への入会を決定しました。「コンサルではなく、同じ建築会社だからこそ分かる現場目線のノウハウが得られる」「すぐに実務に活かせる具体的な内容だった」といった声が寄せられています。

研究会の特徴

株式会社LIFEFUND代表取締役・白都卓磨による基調講演AI事業責任者が「LIFEFUNDにおけるAI活用事例」を紹介Zapierによる業務自動化のミニ体験会を実施昨年11/26に行われた研究会には約30名の経営者様がご参加され、満足度は驚異の95％を記録した。- 建築会社が運営する超実践型コミュニティ

LIFEFUNDは10年で売上13倍（2億円→26.5億円）を達成した建設会社です。外部コンサルタントではなく、自ら現場でAIを活用している建築会社だからこそ、見積作成・工程管理・顧客対応など、日々の業務に直結する実践的なノウハウを提供できます。

- 経営者同士の学び合いの場

一方的な講義ではなく、参加者同士が課題や成功事例を共有し、互いに学び合うコミュニティ形式を採用。第2回は継続参加者と新規参加者がそれぞれ約半数を占め、内容もさらに深化したテーマを扱います。

白都 卓磨 代表メッセージ

株式会社LIFEFUND代表 白都卓磨

「建設業界は『休みが少ない』『IT化が遅れている』というイメージが根強く、若い人材の確保が難しい状況です。しかし、AIを活用すれば少人数でも高い生産性を実現でき、働き方も大きく変えられます。当社も全社員にAIツールを導入し、業務効率化を進めてきました。この研究会を通じて、業界全体の生産性向上と、建設業で働くことの魅力を高めていきたいと考えています」

開催概要

・ 開催頻度：隔月（年6回）

・ 時間：13:00～17:30

・ 形式：オフライン＋オンライン補足

・ 入会金：10万円（税抜）

・ 会費：月額3万円（税抜）

・ 初回参加：無料（1回見学可）

※「建築AI経営研究会」

WEBサイト｜https://kenchiku-ai.com/701-2/(https://kenchiku-ai.com/701-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

2/2(水) 建築AI経営研究会 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160136/table/18_1_48aa9bb32ccf10e2971aa7d17a857fe5.jpg?v=202601280521 ]

建築AI経営研究会への参加方法

2/2(水) 建築AI経営研究会（東京・品川） 申込フォームはこちら

https://forms.gle/v2vBk4mcuzvP69oSA(https://forms.gle/v2vBk4mcuzvP69oSA?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

会社概要

社名 ：株式会社LIFEFUND

代表者 ：代表取締役 白都 卓磨

事業内容：注文住宅『ARRCH』『PGHOUSE』

不動産仲介『物件王国』

相続コンサルティング『つながる相続』

建築業界AI事業『ホリエモンAI学校建築校』ほか

施工棟数：年間100棟

《建築家と建てる家：ARRCH》

https://www.arrch.net/

《最強コスパ住宅：PGHOUSE》

https://hamamatsu.pg-house.jp/

《ホリエモンAI学校建築校ホームページ》

https://kenchiku-ai.com/

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

ホリエモンAI学校建築校

■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com