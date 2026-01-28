サッポロビール(株)・(株)ＪＲ東日本クロスステーション・ 北海道旅客鉄道(株)・ＪＲ北海道フレッシュキヨスク(株)共同企画「サッポロ生ビール黒ラベル 北海道デザイン缶」2月11日(水)数量限定発売
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)・(株)ＪＲ東日本クロスステーション・北海道旅客鉄道(株)・ＪＲ北海道フレッシュキヨスク(株)は、4社の共同企画である「サッポロ生ビール黒ラベル 北海道デザイン缶」を、(株)ＪＲ東日本クロスステーションが運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」店舗およびＪＲ北海道フレッシュキヨスク（株）が運営する「北海道四季マルシェ」「北海道四季彩館」「キヨスク」の一部店舗で、2月11日(水)から数量限定で発売します。
缶体は、北海道新幹線(H5系)が北海道と東北を繋ぐイメージでデザインしました。3月に開業10周年を迎える北海道新幹線に乗って、北海道や東北へぜひお越しください。
1.商品名
サッポロ生ビール黒ラベル 北海道デザイン缶
※中味は通常の黒ラベルと同様です。
2.パッケージ
350ml缶
3.発売日
2026年2月11日(水)
4.発売地域
ＪＲ東日本エリアの「NewDays」、「NewDays KIOSK」、ＪＲ北海道エリアの「北海道四季マルシェ」、「北海道四季彩館」、「キヨスク」
※一部取り扱いのない店舗がございます。
5.価格
オープン価格
6.デザイン
「北海道新幹線開業10周年」をキーワードに、北海道と東北を繋ぐデザインとして、「函館市100万ドルの夜景」「青森県ねぶた祭」を掲載しました。
7.販売計画
4,000ケース（350ml×24本換算）
8.問い合わせ先
＜商品に関するお問い合わせ＞
■サッポロビール株式会社 お客様センター
TEL：0120-207-800
受付時間：9:30～12:30／13:00～16:00（土曜日・日曜日・祝日を除く）
＜取り扱い店舗に関するお問い合わせ＞
■ＪＲ東日本エリアの「NewDays」、「NewDays KIOSK」取り扱い店舗
株式会社ＪＲ東日本クロスステーション リテールカンパニー
問い合わせ先URL：https://inquiry-retail.jr-cross.co.jp/inquiry/mail.html
ポータルサイト：https://www.jr-cross.co.jp/
■ＪＲ北海道エリアの「北海道四季マルシェ」、「北海道四季彩館」、「キヨスク」取り扱い店舗
ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社
問い合わせ先URL：https://www.hkiosk.co.jp/contact/
ポータルサイト：https://www.hkiosk.co.jp/