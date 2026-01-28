TOTO・DAIKEN・YKK AP３社共同開催「ＴＤＹリモデルデザインアワード2025」入賞作品決定

YKK AP株式会社

TOTO、DAIKEN、YKK AP（以下、TDY）は、「TDYリモデル※1デザインアワード2025」において多数の応募の中から、このたび入賞作品を決定しましたのでお知らせします。

本アワードは、リフォーム需要の活性化を促進するため、設計事務所や工事店、リフォーム店などを対象に、優れたアイデアやデザインのリモデル実例を作品として「テーマ別部門」「部位別部門」の2部門で募るものです。

応募いただいた作品から、建築家、住宅情報サイトの編集者で構成される3名の審査員が、お客様の

お悩みやあこがれの暮らしへの理解力や提案力、リフォームのポイントを表現するプレゼンテーション力などで総合的に評価し、全国最優秀賞、各部門の最優秀賞、優秀賞、審査員奨励賞、TDY商品空間提案賞の合計70点の入賞作品を決定しました。入賞作品は2026年3月にTDYリフォーム情報サイト(https://re-model.jp/tdy/contest)で公開する予定です。

また、エンドユーザーの皆様により多くの実例作品に触れていただく機会として設けたお客様投票部門では、この部門へエントリーされた中から、お客様の投票数によって合計10点の入賞作品を決定しました。お客様投票部門の入賞結果は、本日から、特設ページ(https://reform.jp.toto.com/webapp/tdy-contest)で確認いただけます。

TDYでは、人それぞれが想い描くライフスタイルに寄り添った、夢をかなえるリモデルを提案しており、10人いれば10通りのくらしの想いがあることから、“十人十家（じゅうにんといえ）※2”というコンセプトテーマを掲げています。本アワードのテーマ別部門の受賞作品は、施工業者の提案によって実現したあこがれの暮らしの実例としてウェブコンテンツ「みんなの十人十家(https://re-model.jp/m_10plan/)」にも掲載します。（2026年8月公開予定）

※1：リフォームを通して新しいライフスタイルをお約束すること。それが、TDYの提案する「リモデル」です。単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、お客様の期待以上の新しい生活スタイルをお約束します。

※2：「実現したいライフスタイルは人それぞれで、10人いれば10通りのくらしの想いがある」との考え方から、世代、家族構成、趣味、ニーズなどに合わせたあこがれの“住まい”や“暮らし”をかなえるライフスタイル提案です。

【全国最優秀賞 ～十人十家のリモデル～】

作品タイトル：贅沢なワタシの暮らし ～こころとからだを整える～

株式会社 Toivo（埼玉県さいたま市）

Ｓ邸（築35年／マンション）

◆リモデルのポイント

お悩みであった夏の暑さと冬の寒さを内窓や断熱対策で解消し、どの部屋にいても心地よい空間に。マンション角部屋の高層階からの景色を楽しむことができるようになりました。動線や収納にも工夫を施し、ホテルのような空間を実現しました。

◆審査員からのメッセージ

断熱性能や空調がこまやかに考えられ、それがデザインに統合されているのが素晴らしい。お客様の要望を踏まえ木をふんだんに使っており、マンションリモデルに見えない非常に質の高い空間を作り上げている。

【審査員】

野悠里氏 （株式会社 仲建築設計スタジオ 共同代表）

古谷俊一氏 （古谷デザイン建築設計事務所 代表／京都芸術大学客員教授／明治大学兼任講師）

八久保誠子氏 （株式会社LIFULL 「LIFULL HOME’S PRESS」編集長 兼「LIFULL HOME’S」研究員）

【応募作品にみるリモデル作品の傾向（審査員の講評）】

建築コストの高騰もあり、断熱や耐震改修をして住み続けていこうというリモデル需要の高まりを感じました。二世帯や、高齢の両親と子の同居等、現代の家族像が映し出されている作品も多く、家族構成の多様性に合わせて生活の距離感に配慮するなど、丁寧に練られたプランが増えた印象を受けました。

空間の役割をステレオタイプに考えるのではなく、玄関であれば土間を広げて収納を兼ねたり、トイレも滞在空間の一つとして考えたり、住まいのあり方にも多様化が感じられました。お施主様らしい暮らし方を追求する方向性へと進化しており、ニーズを超えた提案がなされている作品が上位に入賞しています。

【テーマ別部門 最優秀賞】

テーマ：家族構成・年齢変化に伴うリモデル

作品タイトル：4世代の笑顔が集う2世帯住宅リノベーション

入賞店名：（株）森本工務店

テーマ：憧れの暮らしをかなえるリモデル

作品タイトル：挑む日も、休む日も、凛とした暮らしを支える住まい

入賞店名：（株）Toivo

テーマ：快適な暮らし実現のためのリモデル

作品タイトル：能登地震を機にモノと生活を整理～2階減築リフォーム～

入賞店名：喜多ハウジング（株）金沢店

テーマ：家族の想いを動かすリモデル

作品タイトル：「お家があたたかいって幸せ！」 ～地下一階の過酷な住環境をリモデル～

入賞店名：（株）Toivo

【部位別部門 最優秀賞】

部位：キッチン・リビング

作品タイトル：父と暮らす家、再び動き出す。-親子だから、ちょうどいい距離感。

入賞店名：（株）マエダハウジング 東広島店

部位：バス・洗面所

作品タイトル：受け継がれる家で、極上の時間をKominka×TOTO SYNLA

入賞店名：（株）河原工房 西宮店

部位：トイレ

作品タイトル：双景 ～くつろぎと利便性～

入賞店名：（株）ゆい・リビング

部位：窓・玄関・外まわり

作品タイトル：玄関と和室は、わが家のセカンドリビングへ～趣味と団らんを叶えた多機能空間～

入賞店名：（株）マエダハウジング 府中店

【TDY商品空間提案賞】

作品タイトル：娘さんのやさしさが包み込む、ご両親と過ごすあたたかな暮らしのリフォーム

入賞店名：e-life 三和商事（株）

【お客様投票部門入賞作品】

＜大規模リモデル＞

優秀賞

Azulejo - 憧れを叶える、伝統と素材に彩られた暮らし -（（株）ヴィリオ）

入賞

EARTH - アースカラーで魅せる、質感と光のレイヤ -（（株）ヴィリオ）

あなたと過ごす、これからの未来。 （（株）吉村店内創美）

思い出を残して安全で快適な住まいへ （（株）ユープラン）

最新機能の水まわりで、老後は贅沢を味方に！ （（株）笠井産業）

＜空間別リモデル＞

優秀賞

ゆとりと眺めを楽しめる。大人のチルタイムが叶うLDKリフォーム （（株）キッチンワークス）

入賞

清掃しやすく、美しく。大理石調で叶えるリュクスな暮らし （（株）キッチンワークス）

住み繋ぐ ２世帯LDKリフォーム （ヤマヒロ たつの店）

家事がはかどり気分が上がる、リモデルで叶えた上質な暮らし （（株）オクジ）

新しい命と暮らすために ー吊り戸撤去で広がる家族の時間ー （なごみ建設（株））

＜参考＞ＴＤＹリモデルデザインアワード概要

■ 募集期間 2025年7月1日（火）～9月30日（火）

■ 賞

全国最優秀賞 ～十人十家のリモデル～ 1作品

テーマ別部門 （4テーマ）

最優秀賞 各テーマ 1作品

優秀賞 各テーマ 3作品

審査員奨励賞 各テーマ 6作品

部位別部門 （4部位）

最優秀賞 各テーマ 1作品

優秀賞 各テーマ 2作品

審査員奨励賞 各テーマ 6作品

TDY商品空間提案賞 1作品

お客様投票部門 （2カテゴリー）

優秀賞 各部門 1作品

入賞 各部門 4作品

その他に、ブロック別部門があります。

TDYアライアンスについて

TDYアライアンスは、各分野での専門領域をリードするTOTO（水まわり）、DAIKEN（床材・内装ドア・収納）、YKK AP（窓・玄関ドア・エクステリア）の 3社が、お客様の暮らしの価値向上を目指し、2002年からリモデル分野で連携する取り組みです。リフォーム検討から実施までお客様に寄り添い、 暮らしの中に笑顔が生まれるリモデル実現をお手伝いします。

健康・快適、安全・安心、環境に配慮した「グリーンリモデル」の考え方をベースに、さまざまなくらしの想いをかなえるライフスタイル提案「十人十家」を発信しています。各社の専門性を活かしたリモデルに役立つ情報提供や、全国で「TDYコラボレーションショールーム」 を展開するなど、快適な住まいづくりをサポートしています。