創業300余年の鰹節専門店にんべん×「Jagabee」初コラボレーション　じゃがいものおいしさと「本枯鰹節粉末※1」の豊かな香りとうま味が織りなす『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO 江原 信、以下 カルビー)は、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」ブランドから、株式会社にんべん(本社:東京都中央区、代表取締役社長 高津 伊兵衛、以下 にんべん)監修のもと、「本枯鰹節粉末※1」の風味をいかした『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』を2026年2月9日（月）から全国のコンビニエンスストアで数量限定発売します (なくなり次第、終了）。

※1本品に株式会社にんべんの本枯鰹節粉末を0.06％使用しています。

【発売背景】

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナック菓子です。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品があります。中でも「うすしお味」は、かつお節エキスパウダーやこんぶエキスパウダーなど“だし”の要素を隠し味として、じゃがいものおいしさを引き立ててきました。

今回、“だし”のおいしさをさらに追求するため、カルビー側からアプローチをかけることで1699年創業の鰹節専門店「にんべん」とのコラボレーションが実現しました。にんべんが江戸時代より携わってきた鰹節づくりの知見に着目し、うま味の核となる素材として「本枯鰹節粉末」を採用。ワンランク上のおいしさを目指して、味わいの開発には約3か月の期間をかけました。何度も試作を繰り返し、本枯鰹節が持つ上品な香りと、だしを飲んだ時に広がるうま味と余韻を表現しています。鰹節の風味を最大限に引き立てるシンプルな塩味にこだわり、「Jagabee」ならではの軽快な食感と掛け合わせることで、素材の良さを感じながら、思わず手が止まらなくなる味わいに仕上げています。80gの大容量でチャック付きパッケージは、仲間や家族と過ごす時間や、一日の終わりに自分を労わるひとときにも楽しんでいただける商品です。

【商品特長】

●『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』には、風味が強く、濁りのない澄んだシャンパンゴールドのだしが取れる、にんべんの「本格鰹節」を粉末にした「本枯鰹節粉末」を使用しました。だしのうま味が広がるしお味で、鰹節の風味とじゃがいもの甘みを引き立てる後引く味わいが楽しめます。

●パッケージはにんべんの“藍色の暖簾”とシャンパンゴールドのだしをイメージしました。波柄を背景にJagabeeのキャラクターであるポッタとカツオのイラストをあしらい、遊び心ある和モダンなデザインに仕上げました。便利なチャック付きです。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1769_1_e446626a9b3a83f054ace458af1d9ce7.jpg?v=202601280521 ]

【本枯鰹節とは】

カビ付け、天日干しを2回以上繰り返した鰹節を「枯節」と呼びます。カビ付けにより、節の水分が減少するとともに、魚臭さの少ない上品な風味に変化します。にんべんでは4回以上カビ付けと天日干しを繰り返したものを「本枯鰹節」とし、鰹節の最高級品となります。にんべんは1699年の創業当時より鰹節の商いを始め、今日でも昔ながらの製法を受け継いだ「本枯鰹節」を通じて日本の味を現代に伝えています。