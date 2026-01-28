ストレッチ＆瞑想で心と体を整える。節分から始める″自分を労わる新習慣″／表参道ダイエット専門パーソナルトレーニングジム808TOKYO

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”によるストレッチ＆瞑想イベント【～ 心身を整えるMe Time ～】。２月の開催日が決定いたしました。

集中力散漫・やる気の低下(無気力)・慢性疲労・不眠・睡眠の質低下・イライラしやすくなる・身体の不調(肩こり・腰痛・眼精疲労など)・消化不良・ネガティブ思考・息苦しさなどの症状を感じている方はいませんか。日照時間の短い冬は特にこのような症状が出やすいと言われていますが、慢性的に感じている方は一生懸命なあなたの"頑張りすぎ"にあるかもしれません。

パソコン業務やスマホ・SNSの普及により、仕事や勉強・家事などがスピーディーに進むとても良い時代になりましたが、その反面、１日の作業量が増え、より多くの情報量を処理し、気付かないうちに心も体も疲労困憊となっている方も少なくありません。そのストレスや自律神経の乱れが過食に繋がり、太りやすさや痩せにくさに繋がっている方も多くいらっしゃいます。

特に日本人は、自分を労わる事やリフレッシュさせる事が苦手な人種と言われているので、意識的にストレスリリースする必要があります。

808TOKYOのストレッチ＆瞑想イベント～ 心身を整えるMe Time ～は、そんな現代社会で頑張る皆さまの『溜まった心身の疲れを解きほぐし、心地良い”わたし” になる自分へのご褒美タイム』をコンセプトに、ストレッチと瞑想で心身のストレスにアプローチしていきます。

◇◆ストレッチ＆瞑想の効果◆◇

●ストレスや疲れがリセットされる

●睡眠の質が向上し、目覚めが快適に

●姿勢が整い、スタイルが美しくなる

●気持ちが前向きになり、心に余裕ができる

●集中力が高まり、仕事の効率アップ

●食欲が落ち着き、ダイエット効果大

（ ※効果には個人差がございます。 )

心身を整えるMe Timeは、少人数制で初めての方に合わせた内容となっている為、初心者さんにも分かりやすく進めていくので安心してご参加下さい!!

季節の節目"節分"を切っ掛けに、自分を大切にする習慣を身に付けましょう

皆さまのご予約とご来店を楽しみにお待ちしております。

Me Time詳細・ご予約はこちら :https://studio808-tokyo.com/metime/

【 ストレッチ＆瞑想イベント ～心身を整えるMe Time～ 詳細 】

◆内容…ストレッチ・瞑想

◆対象…18歳以上の方

◆人数…１クラス ５名（ご予約は先着順です)

◆時間…１クラス ５０分

◆金額…1,500円(税込)

◆支払い方法…当日現金払い

◆ご予約方法…Me Time予約フォームからご予約下さい。(複数日予約可能。）

※ご予約・キャンセルは前日１４：００まで可能。

◆持ち物…動ける服装・お水(必要な方)

※更衣室が１つの為、ご予約状況によりお着替えのお時間を指定させて頂く可能性がございます。

※シャワーは使用できません。

※お着替え・タオルのレンタル、お水、プロテイン等の準備はございません。

◆場所…ダイエット専門パーソナルトレーニングジム 808TOKYO

（ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-205 ）



◆開催日程

【 2026年２月 】

● ３日(火) … ４.19:30～20:20

● ５日(木) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

● ７日(土) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

● ９日(月) … ４.19:30～20:20

●１３日(金) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

●１７日(火) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20、４.19:30～20:20

●２１日(土) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

●２５日(水) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

●２７日(金) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

Me Time詳細・ご予約はこちら :https://studio808-tokyo.com/metime/

【 講師：稲田 亜矢子 】

◆資格

NESTA・JOPH 肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー

◆経歴

★新体操

1999年世界新体操選手権大会団体総合4位

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

★舞台

2006年～2011年 マッスルミュージカル出演

※東京・ラスベガス公演

★テレビ・メディア掲載

TBS : SASUKE、KUNOICHI

テレビ朝日 : 関ジャニの仕分け∞ 柔軟女王No.1決定戦

BIRKENSTOCK ホームページ Lifestyle

BS朝日 : アスリート・インフィニティ

その他多数出演

＜ お客様へメッセージ ＞

私が瞑想に出会ったのは、新体操選手として活躍していた16歳の頃です。当時の日本代表チームに付いて下さっていたメンタルトレーナーの先生からご指導頂き、最初は何をやっているのか・何の為にやっているのか分からず戸惑ったのを覚えています。しかし、日々継続していく内に、学業と練習で疲弊していた心身が解れていくのを感じ、”よしっ!!また今日も頑張ってみよう!!”とポジティブな気持ちが湧き上がってくるのを感じました。また、頭の中が整理され、感情に左右されず”今やるべき事”に集中できるようにもなりました。その為、当時の私は大変ミスの少ない選手でしたし、学業も満足のいく成績を収められていたと自負しております。スポーツ界で言われる最強な状態”zone”を経験したのもこの頃です。

現役引退してからも細々と継続してましたが、当時ほど熱心ではなく、今振り返ると心身の不調を感じてた時ほど瞑想やストレッチ(運動)を疎かにしていました。睡眠の質が悪く→過食になり→体型やメンタルが崩れる→瞑想や運動によって立て直す、そんなループを繰り返してました。

４０代に入り大きく人生を振り返った時に、１６歳～１８歳の自分のメンタルが好きだった事を思い出しました。その頃に戻ろう…そんな気持ちで、禅の教えやマインドフルネス・ヨガなど様々な角度から勉強し、習慣的に経験していく中で、心身共に軽やかに、以前よりずっと生きやすくなったのを感じます。何よりも瞑想をしているクリアな時間が大好きです。

瞑想の世界は奥深く、私自身もまだまだですが、皆さんとそんな素敵な変化と心地良い時間を共有できたら嬉しく思います。是非、毎日頑張っている自分自身にご褒美タイム(Me Time)のプレゼントを。

Me Time詳細・ご予約はこちら :https://studio808-tokyo.com/metime/808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【店舗アクセス】

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

明治神宮前駅：徒歩１分 (7番出口)

原宿駅：徒歩７分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755