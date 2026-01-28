男性用スマート日傘『ZEN SHADE』、3月上旬に公式オンラインショップで一般販売開始。米クラファンで目標100%を即日達成した話題のプロダクト

Horizon

都市で生活する男性のために設計された、スマート日傘「ZEN SHADE」

HORIZON（ホライゾン）は、初回ロット・本生産完了に伴い、男性用スマート日傘「ZENSHADE（ゼンシェード）」を、2026年3月上旬より公式オンラインショップにて販売開始いたします。
米国クラウドファ ンディング Kicks tarterでは 初日に目標100％を達成し、2025年10月開催の「PLUG IN │Editorial」では、百貨店・セレクトショップ関係者を中心に注目を集め、多くの期待の声が寄せられました。




日本の文化、禅の美意識を表現（禅僧の網代笠・畳・障子格子を再解釈）

開発の背景 ～「男が日傘を持つのはかっこ悪い」を覆す～


開発のきっかけは、長年続いてきた「日傘＝女性のもの」という固定観念への疑問でした。これまでの男性用日傘は女性用から派生した製品がほとんどでありその大きなサイズ、丸い形状、装飾性に「借り物のような違和感」を感じる男性が多く存在しました。さらに、「持ちたくても持ちづらい」「目立つ」「恥ずかしい」といった理由で、これまでは日傘を使う男性は少数派でした。



しかし、現代の猛暑やUV対策が重要視される中、男性も自分を守るために「使いやすい日傘」を求める時代が到来しました。ZEN SHADEはそうした現状に一石を投じ、都市で働く男性やミニマルなライフスタイルを志向する人々の“使いたくなる日傘”を目指して開発された全く新しいプロダクトです。


HORIZONは８年以上にわたり素材と構造を研究し、「日差しを防ぐ」ことに特化した小型水平型のフォルムにたどり着きました。


ZENSHADEは、最小限の大きさ・四角・水平に広がる独自設計により、顔と頭部を自然に覆い、快適性と携帯性の両立を実現しています。余計な機能や装飾を削ぎ落とし、必要な要素だけを残しました。
“陰を持ち歩く”新しい都市のスマートなライフスタイルを提案します。




禅の美学が、眩しさを解決！

「陰を持ち歩く」をコンセプトにした日本初の男性用スマート日傘「ZEN SHADE」は、
禅の精神（引き算の美学）とデザイン・まぶしい時の仕草から生まれた機能性を融合したプロダクトです。



手かざしで日差しを遮る動作

手のひらや書類で太陽を遮るよりZENSHADEの快適性。

夏を、快適に、スマートに過ごすための男性の新しいスタンダード


ZEN SHADEは、不要に大きくなく視界を妨げません。その水平構造のため、混雑した街中や観光地、スタジアム、イベント会場などでも、誰かと隣で歩くときもぶつかり合わず人混みでのすれ違いも苦になりません。また、視界を遮ることもないので、見通しがよく安全に街を歩くことができます。



街歩きのための男性の新しいスタンダード

ZENSHADE公式オンラインショップは現在準備中です。最新情報・先行案内はこちらよりご確認ください。https://zenshade.jp/coming-soon/


ZENSHADEは、公式オンラインショップを2026年3月上旬に公開予定です。
公開と同時に、初回生産ロットを数量限定にて随時販売し、
3月以降、順次発送いたします。


本商品は、強い日差しが本格化する季節に向けて、
ZENSHADE第1弾をお手元にお届けいたします。


限定販売期間中は、全国送料無料の特典をご用意しております。
なお、初回ロットは生産数に限りがあるため、
完売次第、次回入荷までお待ちいただく場合がございます。



＜商品詳細＞
三色展開：
黒色、ネイビー（インディゴ）、小紋柄（インディゴ）
付属品：専用傘袋、ギフトボックス、ショッパー（専用紙袋）
＜製品規格＞


・ サイズ：4辺の長さ 約45cm／全長 約55cm（伸長時）約28cm（折畳時）：親骨の長さ32ｃｍ


・ 重量：約160g


・ 傘生地：綿100%（倉敷市児島産）


・ 骨組み：アルミ‧グラスファイバー


・ 付属：皮革‧マグネット‧天然木（楓）


・ 開閉方式：手開き式


・ その他：UV遮蔽効果あり／晴天専用


・ UV遮蔽率　JIS-L-1925　黒、NV　99.9％、小紋99.2％


・ 耐光堅牢度　JIS-L-0842　3級（合格）


・ 実用新案登録　第3228653


・ 意匠登録　第1677896


・ 立体商標申請中

岡山県倉敷市児島で職人によって丁寧に染め上げられた天然素材の綿生地は、しっかり打ち込まれた生地は艶と張りがあり、見た目の美しさだけでなく、使い心地までを大切に選びました。



ブラック（天然綿布）

インディゴ（天然綿布）

インディゴ小紋柄（天然綿布）


ブラック(折り畳み形状）

インディゴ（折り畳み形状）

インディゴ小紋柄（天然綿布）

販売概要


販売開始：2026年３月上旬
販売場所：HORIZON公式オンラインショップ


今後はPOP-UP、百貨店、セレクトショップでの展開も計画しています。



プライス：


\19,800（税込）（先行販売期間中は送料無料）



今後、HORIZONは公式サイト・公式インスタグラムを通じて、継続的な情報発信をおこない、お客様にとってさらに価値ある商品・サービスを提供し続けることを目指します。



事業者概要


会社名：HORIZON　ホライゾン


所在地：岡山県岡山市北区天瀬南町3-4


代表：伊東 洋子


事業内容：住空間およびライフスタイルにおけるプロダクト‧サービスの企画‧販売


公式サイト： https://zenshade.jp


Instagram： https://www.instagram.com/zenshade.horizon　


問い合わせ先


Horizon ホライゾン　（担当：伊東　平）


Email: zenshade2025@outlook.jp


メールにてお問合せください。



【世界初*】


*　当社調べ


*　調査年月（2025年6月）


*　日本国内外における「Mens Four Corners Horizontal Umbrella（男性用　四角　


水平小型日傘）」として


