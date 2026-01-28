うま神社にマイレプ総選挙、駅弁販売まで！関西最大級の爬虫類イベント「レプタイルズフィーバー」に新企画盛りだくさん！大人気生物ライター平坂寛氏のステージも！

2026年は60年ぶりの「丙午（ひのえうま）」！すべてが”ウマ”くいきますように…うま神社設立！？

関西最大級の爬虫類イベントとして昨年も14,000人以上が訪れた「レプタイルズフィーバー」。

2026年は60年に1度の丙午(ひのえうま)ということでレプタイルズフィーバー内には「うま神社」を設立！神社の前でポニーと一緒に写真を撮ろう！今年一年すべてがウマくいきますように…。

※写真撮影は【500円/回：レプタイルズフィーバーオリジナルステッカー付】です。

※ポニーのまたがり体験は、体重30kg以下のお子さまに限ります。

※写真撮影は時間制になります。詳しくはHPをご確認ください。

ステージに大人気生物ライター平坂寛氏が登壇！独自の世界観で爬虫類を語る！

平坂寛氏トークショー

生き物専門ライターとして世界を飛び回り今やYouTubeチャンネル登録者数94.8万人を誇る平坂寛氏が両日ステージに登壇！もはやレプタイルズフィーバー恒例となった平坂氏によるトークショー、今回はどんな話が聞けるのかお楽しみに。

レプタイルズフィーバー2025Winter「平坂寛氏トークショー」の様子[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2oSUOAdba6w ]

「生き物を五感で感じること」をモットーに、世界各地の様々な生物を「獲って、触って、食べる」がライフワークの平坂氏が語る爬虫類とは!?なお、ステージで語られる行為は大変危険なので、絶対に真似してはならない…。

【平坂寛氏ステージ登壇時間※予定】

2/21(土)15：00～ ＠レプタイルズフィーバー2026Winter ステージ

2/22(日)14：00～ ＠レプタイルズフィーバー2026Winter ステージ

※両日ともステージ終了後に個別にサイン会を予定しています。

※トークステージのご観覧にはレプタイルズフィーバーへの入場券が各日必要になります。入場券は各種プレイガイドならびにイベント会場の当日券売り場にて販売しております。

※ステージの詳細や注意事項は随時レプタイルズフィーバー公式SNS(X,Instagram)や公式HPにてお知らせいたします。

・プロフィール

平坂寛氏

平坂寛（ひらさか ひろし）

1985年長崎県生まれ。生物専門のライターとして世界各地で捕獲した生物の記事を多数執筆。（財）

黒潮生物研究所客員研究員として深海魚の研究も行う。著書に『喰ったらヤバいいきもの』（主婦と生活社）、『釣って 食べて 調べる 深海魚』（福音館書店）、『見たことのないものをつかまえたい！世界の変な生き物探訪記』（偕成社）、『虫への愛が止まらない刺されて咬まれて食べまくったヤバい探虫記』（実務教育出版）など。「情熱大陸」などテレビへの出演も。

【SNS】

YouTube : https://www.youtube.com/@HIRASAKA-H

X : https://x.com/hirahiroro

Instagram : https://www.instagram.com/hiroshi_hirasaka

Blog : https://hiroshi-hirasaka.com/

イベント内企画「マイレプ総選挙」開催！エキゾチックアニマルNo.1の称号は誰の手に!?

マイレプ総選挙2026冬

今回の「レプタイルズフィーバー2026Winter」では初の試みとなる【マイレプ総選挙】を開催。

Instagramに投稿された写真の中から”いいね！”獲得数上位5名が選挙風ポスターになり会場に掲出、決選投票が開催されます。

Instagramの投稿が選挙風ポスターに！

ぜひ、レプタイルズフィーバーであなたの家族を自慢しませんか？

詳しくはHP 【https://www.tv-osaka.co.jp/event/reptiles2026winter/myrep/】 をチェック！

フードコーナーも進化！キッチンカーに加え駅弁販売も！

レプタイルズフィーバー2026Winterフードコーナー

レプタイルズフィーバー2026Winterはフードコーナーも充実！厳選されたキッチンカーに加え、駅弁販売も実施！25種類以上のお弁当が選べます。たくさん食べて1日中レプタイルズフィーバーを楽しもう！

【レプタイルズフィーバー2026Winter】開催概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9fXmlUh8Ees ]

タイトル：レプタイルズフィーバー 2026Winter～小さな恐竜たちの世界～

会期：2026年 2月21日(土)・22日(日) 10:00 ～ 17:00

会場：インテックス大阪6号館D

主催：動物博実行委員会、テレビ大阪

特別協力：一般財団法人大阪国際経済振興センター

協力：九州爬虫類フェス

入場料：大人 1,400円（前売1,200円） 小学生800円（前売700円） ※未就学児は入場無料

チケット：各種プレイガイドで発売中

HP： https://www.tv-osaka.co.jp/event/reptiles2026winter/

【SNS】

X : https://x.com/tvo_REPTILES

Instagram : https://www.instagram.com/reptilesfever