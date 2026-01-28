「10分でまるごと理解！新入社員が仕事できない原因と改善策」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！新入社員が仕事できない原因と改善策」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、新入社員が思うように育たない、研修に頼らない効果的な新入社員育成法を探している、というご相談を多数いただいております。

新入社員が最初から仕事ができないのは当たり前です。しかし、早期に仕事ができるようなるために、改善すべきいくつかのポイントがあります。

今回は、このようにお悩みの経営者や人材育成ご担当者、現場管理者の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！新入社員が仕事できない原因と改善策」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/new_employee_training03

◆「10分でまるごと理解！新入社員が仕事できない原因と改善策」概要

「新入社員が仕事できない」「今年の新人は使えない」といった声は、多くの企業で聞かれる共通の悩みです。本資料では、新入社員が「できない」と感じられる背景に迫り、その解決策を探ります。

＜この資料でわかること＞

- 仕事ができないと感じる新入社員の特徴（意識面・スキル面）- 新入社員が仕事できない根本的な原因- 仕事ができる新入社員を育成するための処方箋

＜こんな方におすすめ＞

- 新入社員育成にお悩みの経営者・人事・人材育成ご担当者- 新入社員の指導に携わる現場管理者- 新入社員のOJTご担当者

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/new_employee_training03

◆「10分でまるごと理解！新入社員が仕事できない原因と改善策」目次

1章 新入社員が仕事できないのは当たり前

2章 新入社員が仕事できないと感じる時期がポイント

3章 新入社員が仕事できないと感じる背景と現状

4章 仕事ができないと感じる新入社員の特徴【意識面】

5章 仕事ができないと感じる新入社員の特徴【スキル面】

6章 新入社員が仕事できない根本的な原因

7章 仕事ができる新入社員を育成のための処方箋

8章 新入社員オンボーディングプログラムの事例

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである新入社員が仕事ができるようになるためには、例えばOJTの強化、デジタル学習環境の整備、そして体系的な研修プログラムの導入が有効です。デジタル技術を活用し、自由な時間に学べる環境を構築することで、より自発的かつ効率的な学習が期待できます。また、管理職への育成意識向上の研修を実施することで、指導力やフィードバック能力を向上させ、育成責任をより強く意識してもらうことが重要です。

LDcubeはこうした育成環境の整備を支援し、企業が持続的な人材育成システムを構築できるよう伴走します。新入社員が一人前となるためのプロセスには、組織全体での協力と戦略的なアプローチが求められます。無料での相談会なども行っています。お気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/new_employee_training03)- 新入社員育成に関するサービスページ(https://ldcube.jp/level_specific_training_new_employee)- 新入社員育成に関するサービス資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/new_enployee_training)- 新入社員育成に関するお役立ち4点セット資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/new_employee_training)- 新入社員研修についての記事(https://ldcube.jp/blog/new_employee_training306)- 新入社員研修で押さえるべきビジネスマナーについての記事(https://ldcube.jp/blog/new_employee_training294)- 新入社員研修で押さえるべきビジネスマナーについての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/new_employee_training02)- 新入社員のオンボーディングプログラムについての記事(https://ldcube.jp/blog/onboarding254)- 新入社員がすぐ辞める理由と対策についての記事(https://ldcube.jp/blog/onboarding276)- オンボーディングプログラムについての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/onboarding)- OJTのばらつき課題についての記事(https://ldcube.jp/blog/ojt224)- 新入社員研修とOJTについての記事(https://ldcube.jp/blog/new_employee_training313)- OJTに関するお役立ち3点セット資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/ojt2set)