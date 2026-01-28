“前田慶次”を継ぐ者は誰だ　名古屋おもてなし武将隊、新メンバー募集

株式会社三晃社

名古屋市の雇用対策事業から誕生した「名古屋おもてなし武将隊」。

名古屋にゆかりのある戦国武将6名と陣笠隊4名の10名で、名古屋の魅力を全国へ発信する存在として、2009年11月3日、名古屋城でよみがえりました。

以来、毎日、名古屋城に立ち続け、来場者一人ひとりに向き合う「おもてなし」を実施。

土・日・祝日には、歴史とエンターテインメントを融合させた「おもてなし演武」を披露しています。

結成から16年3か月。名古屋の観光促進にとどまらず、地元愛を育む地域貢献活動、CDリリース、舞台公演、テレビ・ラジオなど各種メディア出演へと活動の幅を広げ、全国に広がる“武将隊文化”を牽引する存在となりました。

そしてこのたび、17年目を迎えるにあたり、次代の前田慶次役を新たに募集する運びとなりました。

16年にわたり名古屋城に立ち続けてきた名古屋の前田慶次を、次の時代へと受け継ぐ募集です。

※名古屋おもてなし武将隊の新規メンバー武将の募集は３年ぶり、前田慶次の募集は１１年ぶり

募集について

◆募集キャスト

前田慶次 1名

◆スケジュール

○募集期間：2026年1月14日（水）～2月12日（木）

○書類選考・連絡：書類選考通過者のみ

2月13日（金）17時までにご連絡いたします

○面接：2026年2月24日（火）名古屋市中区丸の内にて

※募集要項は、以下のアドレスでもご確認いただけます

http://www.busho-tai.jp/bosyu/

前田慶次 在籍11年

＜この件に関するお問い合わせ＞

連絡先：名古屋おもてなし武将隊事務局 採用担当 五軒矢

メール：member@busho-tai.jp

TEL： 052-961-2021（平日10：00-17：00）（土日祝日は休業）

募集要項

募集キャスト：前田慶次 １名

主な事業内容：名古屋への観光促進のため、名古屋ゆかりの武将の甲冑を着用して

名古屋市のPR業務を実行する。

職種：PR業務全般

仕事の内容：１.観光案内（名古屋城で観光客のおもてなし等）

２.歴史芝居（名古屋城、県外、海外イベントでの演武／舞台公演等）

３.スポンサー企業のPR業務

４.テレビ・ラジオなどメディア出演でのPR業務（テレビ等でのレギュラー有）

雇用形態：契約者 ※芸能事務所等所属者は要相談

雇用期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日（予定）（以後1年ごとに更新の可能性有）

※令和8年4月1日～4月30日までは試用期間となります。

※募集状況により研修スタートが前後する可能性がございます。

就業場所：イベント・催事等のPR業務会場 ※支度場所は運営事務所（名古屋市中区丸の内）です。

応募資格

・年齢不問（ただし業務内容の関係上18～30歳位が望ましい。）

・運営事務所まで１時間以内に通勤可能であること。（通勤１時間以上または県外の居住者の方が応募いただくことは差し支えありませんが、採用決定後、速やかに名古屋市内に居所を変更していただくことが可能な方。）

・契約期間中に個人名義のブログ、X（旧twitter）等SNSの使用を停止することができること。

・4月1日（もしくは上旬）より研修に参加できること。

・契約期間中の他の芸能活動・副業の禁止に同意できること。

就業時間：基本勤務時間9時00分～16時30分（運営事務所～名古屋城の移動・業務時間）

※仕事内容によっては上記の時間外勤務が発生します。

賃金形態：月給制

賃金：200,000円（固定）＋歩合賃金

※歩合賃金は毎月の業務量により変動し、時間外勤務手当分を含みます。

※試用期間は歩合賃金は支給しません。

休日：週1日以上（基本的に土・日・祝日は出勤となります）

※但し、舞台公演等がある場合はこの限りではありません。

休暇：年次有給休暇（法定とおり）

加入保険：雇用、労災、健康、厚生

通勤手当：自宅から運営事務所までの交通費（6ヶ月定期券販売額）支給

応募方法：履歴書（写真貼付）を下記まで郵送願います。

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-9

株式会社三晃社 事業開発局（担当 武将隊係 五軒矢宛）まで

応募受付期間 1月14日(水)～2月12日（木）必着

審査方法・日程 第一次審査／書類選考

※書類選考通過者のみ2月13日（金）17時までにご連絡をさせて頂きます。

第二次審査／面接

2月24日（火）名古屋市中区丸の内にて

※面接にかかる交通費の負担は致しません（一部遠方からの希望者を除き）。

※遠方からの面接希望者に限り一部交通費の負担をいたします。

名古屋-東京もしくは名古屋-大阪 新幹線代金（自由席分）を

こちらで負担致します。（往復分の領収書を必ずご持参ください。

領収証のない場合はお支払いは致しかねます。）

注意事項 採用決定後は、武将隊事業の規約等を遵守していただくほか、

芸能事務所等所属の方を除き株式会社三晃社の雇用者となり、

当社の就業規則、諸規則が適用されます。

雇用契約期間中は就業規則により兼業（他の舞台出演なども含む）はできません。

採用決定時に次に掲げる書類をご提出いただきます。速やかに採用手続きを行なうため、

予めご準備の心積もりをお願いします。

(1)住民票（同居家族全員分）の写し

(2)最終学歴の修了を証明する書類

(3)年金手帳、雇用保険被保険者証（所持しない方を除く）

(4)所得税源泉徴収票（歴年内に前職のある方のみ）

(5)本人および扶養対象家族の個人番号（マイナンバー）を確認するための書類

その他採用決定後、会社の規定書式の書類（6種、採用内定時にお渡しします。）

を記入いただきます。

募集要項は下記のアドレスでもご覧いただけます。

https://www.busho-tai.jp/bosyu/(https://www.busho-tai.jp/bosyu/)

