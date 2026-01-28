服飾雑貨メーカー川辺株式会社　上品なスイーツ柄が可愛い！「ジルスチュアート」のハンカチコレクション新作発売

写真拡大 (全4枚)

川辺株式会社

ケーキやパフェ、アイスクリームなどのスイーツを集めたデザインは、持つだけでハッピーな気分に。甘く華やかな新作ハンカチの登場です。





●タオルハンカチ 価格:各\1,320(税込) サイズ:約28×28cm

ふんわりとした優しい肌触りのタオル地に、スイーツモチーフとアラベスクパターンを刺繍した心ときめくタオルハンカチ。ローズやハートのモチーフもさりげないアクセントとなっています。


スカラップヘムで贅沢に仕上げた特別感あるデザインです。





●ハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約48×48cm ●タオルハンカチ 価格:各\880(税込) サイズ:約20×20cm

タオルハンカチとお揃い柄のプリントハンカチも新登場。セットにできるのも嬉しいポイントです。


甘さのあるデザインでありながら、大人が日常で使いやすい落ち着いた雰囲気が魅力。


タオルハンカチは約20cmサイズで小さめバッグの際にも便利です。




大切な方へのプレゼントとしてはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめのコレクションです。




■発売：川辺株式会社
発売時期：2026年1月下旬販売予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・川辺オンラインショップ


※店舗により発売日が前後する可能性もございます。



●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html

●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/



●Official Online Shop


https://shop.kawabe.co.jp/

●Instagram：intermode_kawabe_onlineshop
https://www.instagram.com/intermode_kawabe_onlineshop/



●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe