【ブルガリ】2026年 新作「ブルガリ エターナル」コレクション

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブランドの豊かな歴史を称える新たなステージとして2026年2月、「ブルガリ エターナル」を発表します。本コレクションは、アーカイブに受け継がれるデザインに新しい息吹と創造性をもたらします。丹念な見極めと構成を通じて継続的な再解釈の旅へと出発し、ブランドの歴史を彩る作品を現代アートへと進化させます。

ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババン次のように述べています。

「”ブルガリ エターナル”は、再創造の力によって過去と未来を繋ぐ、私たちのクリエイティブな物語の新たな一章を開きます。アーカイブを深く掘り下げることで、ブルガリの時代を超えた精神を尊重しつつ、現代的なヴィジョンで未来へと投影します。このコレクションは、歴史に息づく隠れた輝きに、芸術性とモダンなデザインで新たな命を吹き込み、ヘリテージを革新へと変えて結びつける私たちの真髄を体現しています」

ブルガリ エターナルの最初の章を飾る「ヴィミニ」は、ブランドのDNAの礎の一つとして記録に残る、1942年のブレスレットからインスピレーションを得ています。この特徴的なデザインは、ネックレス、ブレスレット、リング、2種類のピアスのジュエリーとして再解釈され、さらに一点物のハイジュエリーも登場します。それぞれがゴールドの表現と革新性を極限まで追求しています。

第二次世界大戦によって素材や社会的な制約があった時代に誕生したこのオリジナル作品は、あらゆる障壁を打ち破る無限の創造性の証です。イタリア合理主義の本質から着想を得た波打つようなモチーフは、ピンクゴールドとイエローゴールドの融合によって際立つリズミカルな反復で展開されます。これは、後にブルガリのスタイルを特徴づけることになる色彩のコントラストとモジュール式のデザインを体現するだけでなく、フランスのプラチナの伝統とは対照的に、メゾンを象徴する温かみのあるゴールドの使用を際立たせています。

「ヴィミニ」（Vimini：籐）という名前は、そのデザインの織りなす様子が自然に連想され、古代ギリシャ人やローマ人が麦藁の枝からかごや日用品を作り出した巧みな技法を思い起こさせます。何世紀にもわたり受け継がれてきたこの古来の技術は、ブルガリのデザイナーや職人たちの創造性と独創的なゴールド成形技術によって再誕しました。彼らは、シンプルな日常のインスピレーションを、印象的な現代のジュエリーへと昇華させています。

新たなクリエイション

純粋なイエローゴールドで表現されたヴィミニのクリエイションは、ブランドの遺産と日常のエレガンスがシームレスに融合する新時代の第一歩を刻みます。このコレクションは、特別なハイジュエリーも同時に展開することで、その魅力を一層高めています。

ジュエリー クリエイティブ ディレクターのルチア・シルヴェストリは次のようにコメントしています。

「このラインを構想する際、私はオリジナルのアーカイブ作品が持つ時代を超えた魅力に心を奪われ、常にその存在を念頭に置いていました。そのリズミカルな幾何学模様と温かみのあるゴールドの色調に魅了され、現代的な感性で再解釈しました。どの作品も流れるようで触覚的な魅力があり、身体に自然に沿うようにデザインされています。コンテンポラリーでエレガント、そして私たちのヘリテージに深く結びついています」

このコレクションの中心となるブレスレットは、アーカイブのジュエリーからインスピレーションを得ており、息をのむような職人技のレベルへと昇華されています。黄金の波が手首を包み込み、ひし形の要素が肌に完璧な調和をもたらします。それらは、目に見えない柔軟なリンクによって固定されています。時代を超越した魅力を帯びた現代的な大胆さは、ブルガリの本質そのものであるスタイルを再定義します。

呼応するように、ネックレスは優雅に流れるようにネックラインを飾ります。そのなめらかな感触は、光の反射を散りばめ、すっきりと構成されたデザインが、身につける人の動きとともにさらなる美しさを引き出します。個性的なリングは、オリジナルのモデルの特徴的なモジュールを再解釈し、5連に折りたためるデザインへとやわらかく表現しています。現代的なクラシックでありつつも、アバンギャルドの精神と響き合います。

ピアスには、垂直性が表現されています。揺れるデザインに連結されたモジュール状のグリッドは、ブルガリを象徴するイエローゴールドの陽光のような暖かさを捉え、洗練されたイタリアン フレアを添えます。ユニークなイヤーカフは、ヴィミニの洗練されたモジュールそのものの大胆な魂を表現しており、時代を超えた精神を宿した必携アイテムです。

「ヴィミニ」ブレスレット YG \2,805,000「ヴィミニ」ネックレス YG \5,764,000

「ヴィミニ」リング YG \885,500「ヴィミニ」ピアス YG \1,771,000「ヴィミニ」イヤーカフ YG \369,600

ジュエリーコクションと同時に発表されるヴィミニの世界は、一点物のハイジュエリーへと広がります。ここでブルガリは再び、革新的な素材を開拓する才能を発揮します。並外れた硬度、耐久性、摩擦低減特性を持つ最先端のコーティングであるダイヤモンド・ライク・カーボン（DLC）は、ジュエリーにおいて前例のない次元を切り開きます。ブルガリの手にかかると、この未来的な素材は色彩的な力となり、その深くベルベットのような黒が、輝くイエローゴールドとダイヤモンドのきらめきと劇的なコントラストを生み出し、作品に揺るぎないカリスマ性を吹き込みます。

輝くイエローゴールド、大胆なブラックのダイヤモンド・ライク・カーボン（DLC）、そして正方形にカットされたダイヤモンドパヴェが織りなす革新的な要素が織りなす、独創的な美しさは、身につける人にモダンな質感を提供します。横に広がるデザインから縦に流れるデザインまで多様に制作されたネックレスには、チョーカー、クラシックなネックレス、そしてアバンギャルドなポンチョスタイルのデザインが含まれます。

YG x ダイヤモンド・ライク・カーボン x DIA

「ブルガリ エターナル」の旅は、アーカイブのから受け継がれる「BE（Bvlgari Eternal）」というシンボルによって特徴づけられます。これは、ヘリテージ、想像力、そして永続的な芸術性の証です。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/