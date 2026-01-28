「髪の悩みは頭皮で9割解決する！」人気美容師・和久井克哉さん初の書籍が発売。間違いだらけの頭皮ケアの新常識を一冊に

株式会社扶桑社

「日本一頭皮に詳しい美容師」を自認し、インスタグラムで正しい頭皮ケアについて発信する美容師・ヘッドスパサロン代表の和久井克哉さん。「いくつになっても好きな髪型でいたいと思ったら、まずケアすべきは頭皮」と語る著者が、初の著書となる『老けない人の「指リフト」』（扶桑社刊）で、シャンプーやドライヤーなど日常的なヘアケアの「NG習慣」や手軽に取り入れられる頭皮をいたわる習慣について解説します。

さらに、薄毛に悩む実母のために提案したという頭皮のセルフケア「指リフト」についても詳しく解説。道具いらずででき、1日3分という手軽さながら、「指リフト」を継続することで、髪や頭皮にプラスの効果を感じる声が続々！ 体験者の3か月間の変化を追ったビフォーアフターも収録します。

『老けない人の「指リフト」』

＜CONTENTS＞

指リフト ３カ月でここまで変わった！

指リフト たった３分でここまで変わる！

はじめに 髪の悩みは頭皮で９割解決できる。 ほか



Chapter１ 髪以上に大事な頭皮ケア

「こんなに髪が増えた！」 その理由は頭皮！

大切なのは死んだ「髪」より生きている「頭皮」

いい頭皮は青白く光る！ あなたの頭皮は何色？

髪を増やしたいなら血流を増やす ほか



Chapter2 間違いだらけのヘアケアを卒業

シャンプーで洗うのは「髪」ではなく「頭皮」

シャンプーのすすぎ時間 ベストは４分

髪を洗わずに寝るのは、化粧を落とさずに寝るのと同じ

お金をかけるならシャンプー？ トリートメント？

シャンプーは左脳、トリートメントは右脳で選ぶ。 ほか



Chapter3 プロが教える「美容院」超・活用術

大人の前髪は七難隠す。薄毛・白髪・シワも前髪しだい！

白髪染めをやめる人が増えている!?

ヘッドスパはリラクゼーションメニューじゃない！ ほか



Chapter４ 知ると差がつく頭皮と髪の新常識

３万円使えるなら、ドライヤーよりシャワーヘッド

頭皮に日焼け止め、してますか

「季節の変わり目だから」で抜け毛を諦めないで

「遺伝だから」で薄毛を諦めないで ほか

■著者プロフィール

和久井克哉(わくい かつや)

美容師。ヘアサロンGarland 取締役、ヘッドスパサロンＳＯＫＩ代表取締役。1985 年、新潟県の米農家に生まれる。町の床屋では理想の髪型にならないと、小４から自分で髪を切り始める。高校卒業後に上京し、東京文化美容専門学校へ。2005 年に表参道で美容師のキャリアをスタート。2011 年にGarland に入社。2013 年には吉祥寺に「kiitos by Garland」を立ち上げ、店長に就任。その後、取締役に就任。自身が薄毛家系であることから頭皮ケアの重要性を痛感し、研究を重ねる。20 年のサロンワークで培った豊富な施術経験をもとに、独自の頭皮ケア理論を確立し「日本一頭皮に詳しい美容師」を自認。さらに、2021 年に表参道、2023 年には梅田に、頭皮環境の改善に特化したヘッドスパサロンＳＯＫＩを展開。頭皮リテラシーの向上を目指し、Instagram(@garland_wakui) では正しい頭皮ケア情報を約２万人のフォロワーに向けて発信している。

【書誌情報】

タイトル：『老けない人の「指リフト」』

定価：1870円 （税込)

発行：扶桑社

発売日：2026年3月16日（月）

判型：四六版

ISBN：978-4594102432

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon：https://amzn.asia/d/7hWTb6I

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18516543/