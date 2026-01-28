【ハイアット リージェンシー 京都】RIRAKUスパ アンド フィットネス「カップル アニバーサリープラン -Valentine’s & White Day Special-」を発売

ハイアット リージェンシー 京都


ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）内RIRAKUスパ アンド フィットネスでは、バレンタインデーおよびホワイトデーに向けて「カップル アニバーサリープラン -Valentine’s & White Day Special-」のご提供を開始いたします。


大切な方へ、言葉だけでは伝えきれない想いを。本プランはバレンタインデーやホワイトデー、記念日やお誕生日など、大切な想いを“体験”として贈りたい方のためにご用意した、お二人だけのための特別なスパプランです。



提供期間：2026年2月1日（日）～3月15日（日）　


こんな方におすすめ

・バレンタインデー、ホワイトデーの特別なギフトとして


・記念日や誕生日のお祝いに


・感謝や想いを、かたちではなく「体験」として贈りたい方へ


花々に包まれ、心と身体をほどく特別な時間

プランの始まりは、花々を浮かべたフラワージェットバスでのリラクセーションタイム。おだやかな水流と華やかな香りに包まれながら、日常から離れた贅沢なひとときをお過ごしいただきます。その後は、お一人おひとりの体調やお好みに合わせたトリートメントへ。心地よいタッチで緊張を解きほぐしていきます。静かに寄り添うように流れる時間とともに、心に残る特別なひとときをお楽しみください。






■カップル アニバーサリープラン 概要



フラワージェットバス（30分）＋トリートメント100分



トリートメント内容（いずれかを選択）


・オイルボディ60分＋フェイシャル40分


・オイルボディ90分＋ヘッドマッサージ10分



※フェイシャルは、FASまたはNEMOHAMOよりお選びいただけます。





プラン特典：


・バスタイムにお楽しみいただける金箔入りノンアルコール スパークリングドリンクと


ドライフルーツなどのリフレッシュメント


・FAS またはNEMOHAMOのトラベルキット


（1点）



料金：2名様 90,000円（税金・サービス料込）






■使用ブランドについて




FAS（ファス）


発酵エイジングケアをテーマにしたスキンケアブランド。ブランド名の「FAS」は「Fermentation and Science」の略で、発酵と科学を組み合わせた製品を展開しています。







NEMOHAMO（ネモハモ）


京都発のオーガニックコスメブランド。植物を“根も葉も”まるごと使用し、揺らぎやすい肌や敏感肌を穏やかに整えながら、植物本来の力でみずみずしい素肌へ導きます。





※写真はイメージです。


※内容・メニュー・価格は変更になる場合がございます。


■ご予約・お問い合わせ

本プランは メールまたはお電話でのみ、ご予約を承ります。



RIRAKUスパ アンド フィットネス（ハイアット リージェンシー 京都）


E-mail：riraku@hyatt.com


TEL：075-541-3180（スパ直通）


公式HP：https://www.hyatt.com/ja-JP/spas/Riraku-Spa/home


ハイアット リージェンシー 京都　ホテル概要



所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2


電話番号： 075-541-1234（代表）


最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分


階数：　　 地上5階建て


延べ床面積：27,358.96平方メートル


総客室数： 187室


料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、


Touzanバー


宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室


スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス


駐車場： 70台収容　


ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp



ハイアット リージェンシー 京都は、感染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明するジーバック・スター・ファシリティ・アクレディテーション（以下GBAC STAR(TM)認証）も取得しています。



ハイアット リージェンシー 京都について


ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。


ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。



ハイアット リージェンシーについて


ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramで、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。