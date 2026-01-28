2月7日(土)より【TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』POP UP SHOPin ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】の開催が決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月7(土)より【TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』POP UP SHOP in ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】を開催致します。





クラシカルな装いでぬいぐるみを抱えた描き下ろしイラストを使用した新商品が登場致します。


会場ではスタンディパネルも展示致します。



■イベント概要


【会期】


2026年2月7日(土)～2月22日(日)


【場所】


ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店


東京都千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原 ANNEX 5F



■商品情報



TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　アクリルスタンド mofu-hug! ver.

価格：各1,760円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　ホログラムビジュアルシート mofu-hug! ver.

価格：各990円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　トレーディングホログラム缶バッジ mofu-hug! ver.

価格：550円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　トレーディングクリアカード mofu-hug! ver.

価格：440円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　むぎゅみにジオラマアクリルスタンド もふはぐっ! ver.

価格：各1,100円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　むぎゅみにトレーディング缶バッジ もふはぐっ! ver.

価格：550円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　アクリルキーホルダー mofu-hug! ver.

価格：各1,650円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　ステッカーセット mofu-hug! ver.

価格：各990円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　カスタムアクリルケース

価格：各3,850円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　トレーディングマスキングテープ mofu-hug! ver.

価格：880円 (税込)






TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　アクリルチャーム付き瓶入りキャンディー mofu-hug! ver.

価格：各1,320円 (税込)






■お買い上げ特典



【特典】ステッカー（全9種）

期間中、対象商品を1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【ステッカー（全9種）】をランダムで1枚プレゼント致します。


※無くなり次第終了致します






