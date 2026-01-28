桜と抹茶が彩る春限定「THE 7th アフタヌーンティー」春色スイーツとセイボリーを楽しむ、ご褒美ティータイム。／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋（所在地：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル、総支配人：清水 康年）は、7Fオールデイダイニング「THE 7th TERRACE」にて、2026年3月11日（水）より、人気のデザートが選べる「THE 7th アフタヌーンティー」を春仕様でご提供いたします。

柔らかな桜のピンクと抹茶のグリーンが映える、春らしい色合いのスイーツと、タケノコやアスパラなど、この季節ならではの食材を使ったセイボリーをお楽しみいただけます。春のうららかな光に包まれるテラスダイニングで、ゆったりとした午後のひとときをお過ごしください。

※画像は2名様分THE 7th アフタヌーンティー 抹茶×桜

期間：2026年3月11日（水）～2026年4月21日（火）

時間：14:00～17:30（L.O.16:00）90分制

店舗：7F オールデイダイニング「THE 7th TERRACE」

料金：3,800円 ワンドリンク付

予約：前日15:00までに要予約

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/news/fu0heizfwtq/

桜をイメージしたピンクと抹茶のグリーンが春らしい彩りの「桜と抹茶のオペラ」は、薫り高い抹茶生地にガナッシュとバタークリーム、2色の桜クリームを重ね、層ごとに異なる味わいや食感が楽しめます。色合い・味わいともにコントラストが際立つ一品です。イチゴのパンナコッタと桜ゼリーを合わせた「桜とイチゴのヴェリーヌ」は、ふんわりと広がる甘みと、透明感のある見た目が春を感じさせるグラスデザートに仕上げました。

セイボリーには、バゲットサンドが初登場。マダイやアスパラに、桜の香りをまとわせたヴィネグレットをあわせ、軽やかな味わいに仕上げました。マダイの上品な旨味を活かした、爽やかでさっぱりとした一品です。「エビのフリット」はカダイフを巻き、サクッとした食感に。イチゴをベースにした甘みと酸味のあるオーロラソースとともにお楽しみください。

春の訪れを感じる彩り豊かなアフタヌーンティーとともに、心ほどけるひとときをお楽しみください。

＜スイーツ＞

・桜ムース

・抹茶マドレーヌ

・抹茶とイチゴのタルト

・桜とイチゴのヴェリーヌ

・桜と抹茶のオペラ

＜セイボリー＞

・バゲットサンド

マダイのブランダードとアスパラ

・エビのフリット

・タケノコと生ハム

・スコーン（桜クリーム）

＜チョイスデザート＞ 5種類よりお選びいただけます

・桜香るイチゴのパブロバ

・抹茶ティラミス

・ショートケーキ

・バスクチーズケーキ

・ブリュレバスクチーズケーキ

＜ワンドリンク付＞

・アールグレイレモネード

・7th サンライズ

・ポムブリーズ

・カフェラテ

・ルイボスティー など

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋について

名古屋・栄のシンボル的存在「中日ビル」7Fの一部および24～32Fに位置するホテル。「旅する、チュウブ。」をコンセプトに、エントランスの左官壁アートをはじめ、中部の歴史やものづくりの魅力を館内の随所に散りばめ、一貫した中部体験でゲストをもてなします。日本のホテルだからこそ実現できる、地域とつながる唯一無二のひとときをご提供します。

所在地：名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル

客 室 数：246室

館内施設：レストラン（3店舗）、バー、

ティーラウンジ、サウナ、ジム

アクセス：名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅、

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街で直結。

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/

ロイヤルパークホテルズについて

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社は、ロイヤルパークホテルズとして全国に23ホテル、5,390室を展開しております。2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、皆様とともに「幸せのピースになる」ことを目指し、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。また、今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。