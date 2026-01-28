【鉄道博物館】🌙第12回「夜の大人鉄博」を開催いたします!!

鉄道博物館

鉄道博物館（埼玉県さいたま市）では、「静かな雰囲気の中で鉄道博物館をじっくり楽しみたい」との声にお応えして開催してきました『夜の大人鉄博』が好評につき、第12回を開催いたします。

いつもと違う「夜の鉄博」をごゆっくりお楽しみください。

🌙入館券購入方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155465/table/16_1_e258d5821ab5b6ba169fe06f4f3a8f20.jpg?v=202601280521 ]

１.オンライン(https://e-tix.jp/railway-museum/event.html)での購入

➤オンライン入館券の購入には、メールアドレスが必要です。

２.エントランスでの購入

➤当日料金のみ

🌙主なポイント

- 「鉄道ジオラマ」をオープン！- てっぱくシアターでお宝映像を公開！- 館内照明を一部減光！写真撮影をされたい方に考慮し、館内の照明を一部減光します。- 一脚・三脚が使用可能！通常開館時はご遠慮いただいておりますが、「夜の大人鉄博」に限り、特別にご使用いただけます。ただし、展示車両内、狭い通路では使用できません。- 屋上パノラマデッキを開放！夜の時間帯は通常開放していないパノラマデッキを特別に開放いたします。- トレインレストラン日本食堂、ミュージアムショップTRAINIARTを営業します！

🌙第12回「夜の大人鉄博」イベント＆ショップ情報

🚂荒木副館長による車両ステーションガイドツアー ～通勤電車から新幹線～

荒木副館長によるクモハ101形電車、C51形蒸気機関車、21形新幹線電車の歴史解説をお楽しみいただけます。鉄道の歴史に触れながら、車両の魅力を再発見する大人鉄博人気の車両ステーションガイドツアー第6弾です。

※車両ステーションガイドツアーは最終回の予定です！

◆ 時間 １.17：45～ ２.19：15～ （各30分）

◆ 場所 本館1F 車両ステーション

◆ 参加方法 各回開始時刻までにクモハ101形電車付近にお集まりください

▲ 第11回 実施時の様子

🚂大人のための鉄道ジオラマ▲ 第8回 実施時の様子

走行中のジオラマ車両を心ゆくまで楽しむことができます！ジオラマ室内も一脚・三脚を使った撮影が可能です！

◆ 時間 17：30～19：45

◆ 場所 本館２F 鉄道ジオラマ

🚂企画展担当者によるガイドツアー

2025年12月13日から開催中の「埼玉 鉄道再発見！ ～Discover Saitama～」の解説をお楽しみいただけます。地域の発展や文化形成に大きな役割を果たしてきた、埼玉の鉄道の知られざる歴史や魅力の再発見をお楽しみください。

➤詳細はこちら(https://www.railway-museum.jp/event/exhibition.html)

◆ 時間 １.17：45～ ２.19：15～ （各30分）

◆ 場所 本館２F スペシャルギャラリー１

◆ 各回開始時刻までにスペシャルギャラリー前にお集まりください

🚂通常非公開！学芸員による収蔵庫ガイドツアー

普段はご覧いただけない収蔵庫を学芸員の解説付きでお楽しみいただけます。

※収蔵庫内は暗所、段差、狭隘な箇所がありますので、ご了承ください。

※収蔵庫内での撮影はご遠慮ください。

◆ 時間 １.17：45～ ２.19：15～

◆ 対象 小学生以上

◆ 定員 各13組

◆ 集合場所 本館２F コレクションギャラリー

◆ 参加方法 「てっぱく抽選アプリ(https://www.railway-museum.jp/app/draw.html)」にてお申込み（17：30より先着順当選）※当選が必要です

🚂「てっぱくシアター」でお宝映像を上映！てっぱくロードショー！！

「てっぱくシアター」でのお宝映像上映を今回も実施いたします！

貴重な映像を、ゆっくりとお楽しみください！！

◆ 上映作品 「伸びゆく鉄道」（1960年）

◆ 時間 １.18：30～ ２.19：15～（約25分） ※どちらも上映作品は「伸びゆく鉄道」です

◆ 場所 本館２Ｆ てっぱくシアター

◆ 定員 各回50名、先着順

◆ 予約方法 てっぱくシアター入口付近に設置している予約票にお名前をご記入ください

🚂トレインレストラン日本食堂（本館２F）

食堂車をテーマとした、高級感のあるレストランです。夜の落ち着いた雰囲気の中、贅沢なメニューをお楽しみください。

◆ 営業時間 17：30～19：50（L.O. 19：20）

◆ その他 通常開館時のメニューと異なります。

詳しくは当日店舗にてご確認ください。

🚂ミュージアムショップTRAINIART（本館１F）

鉄道博物館オリジナルグッズなどご購入いただけます。ゆっくりとお買い物をお楽しみください！

◆ 営業時間 17：30～20：00

❖「夜の大人鉄博」ご参加にあたっての注意事項

◇「夜の大人鉄博」へのご参加には別途入館券が必要です。

◇「夜の大人鉄博」の入館券は一般料金のみです。

幼児（3歳以上）、小中高生の方でも一般料金での購入が必要です。

◇身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳（愛の手帳、緑の手帳）、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳、障害福祉サービス利用のための各種受給者証をお持ちのご本人および介護者1名まで「夜の大人鉄博」の入館券が800円となります。当日17：30以降に直接エントランスカウンターにてお買い求めください。

◇「てっぱく年間パスポート」、「てっぱく平日アフタヌーンパス」、JR東日本株主サービス券、その他各種利用券、各種入館引換券はご利用いただけません。

◇当日の通常開館時間にご入館された場合でも一旦ご退館いただき、「夜の大人鉄博」ご入場列にお並びいただくようお願いいたします。

◇通常開館時間帯と異なり、ご利用いただけない施設や体験展示がございます。

◇駐車場はご利用いただけません。公共交通機関でのご来館をお願いいたします。