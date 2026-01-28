DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を近鉄不動産のハイクオリティ賃貸マンション「K-COURT谷町四丁目」に導入

DXYZ株式会社

DXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、近鉄不動産株式会社（本社：大阪府大阪市、取締役社長：倉橋 孝壽、以下「近鉄不動産」）が開発する「K-COURT谷町四丁目」（以下、本物件）に、DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入決定したことを、お知らせいたします。

本物件は、近鉄不動産としては、共用部だけでなく全ての専有部まで「FreeiD」を導入する初の「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。2026年2月に完成し、入居開始は3月を予定しております。

「K-COURT谷町四丁目」への「FreeiD」導入の経緯

近鉄不動産が開発する本物件は、大阪市中央区に位置する地上15階建の新築賃貸マンションです。Osaka Metro中央線・谷町線「谷町四丁目」駅徒歩4分という利便性の高い立地に位置し、ビジネス街と住宅街が交わる中央区エリアにおいて、多様な間取りを備え幅広いニーズに応える住まいを提供します。

今回、DXYZは本物件のエントランス・宅配ボックス・ゴミ置き場・通用口に加え、各戸の玄関にも顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。本物件は、エントランスだけでなく、各住戸においてまで「FreeiD」を導入するオール顔認証マンション(R)となり、両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

FreeiDは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2025年12月末時点FreeiD導入307棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です

「K-COURT谷町四丁目」 物件概要

- 所在地：大阪市中央区内久宝寺町二丁目7番1（住居表示）- 交通：Osaka Metro中央線・谷町線「谷町四丁目」 徒歩4分、Osaka Metro谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩4分- 総戸数：137戸- 間取り：1DK～2LDK- 竣工時期：2026年2月（予定）- 入居開始時期：2026年3 月（予定）

【近鉄不動産株式会社 会社概要】

- 代表者：取締役社長 倉橋 孝壽- 本社：大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 上本町新歌舞伎座ビル(上本町YUFURA)- 事業内容：分譲マンション事業、戸建・宅地分譲事業、注文住宅請負事業、不動産仲介事業、不動産鑑定評価、リフォーム・リノベーション事業、オフィスビル事業、商業施設運営・管理、駐車場事業、高架下事業、海外事業、レジャー事業など- 企業ホームページ：https://www.kintetsu-re.co.jp/

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。 『顔ダケで、世界がつながる。』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しております。