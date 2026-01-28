『CLASSY.』3月号発売／人気連載に齋藤飛鳥さんが登場！／大特集は「私史上、いちばんオシャレな通勤Style」宣言／″ストーリー″で選ぶWeddingジュエリー特集も
表紙／堀田 茜さん
〈TOPIC１.〉人気連載「私たちの取捨選択」に齋藤飛鳥さんが登場！
10年以上活躍し続けた乃木坂46を卒業後、現在は、俳優、モデル…と多彩な才能を発揮している齋藤飛鳥さん。年々広がる表現者としての幅はもちろん、メディアで垣間見えるクールで冷静な一面にも心惹かれる存在です。
「引退も考えた」と話すキャリアの転機から、"生活が豊かであること"が最優先の今のライフスタイルまで、齋藤さんが選び取ってきた選択を聞きました。
〈TOPIC２.〉大特集「私史上、いちばんオシャレな通勤Style」宣言
朝の冷え込みも相まって、どうしてもいつもの機動力が出せないこの時季。
12月から着ているニットにも飽きがき始めて、バタバタの朝「何着よう…」に悩まされ始めたら、通勤のオシャレを更新するべきタイミングかもしれません。
週5で着ている通勤服を「着ないといけない」から「着たくて着ている」にできたら気分はもちろん、仕事のパフォーマンスだって格段に上がるはず！
仕事用の鉄板コーデを少しだけアップデートさせたり、年次が上がるとともに増えた人前に出る日のイベント服を新たに迎えたり。仕事でも自信が持てるようになった「今」を楽しむための春の通勤服特集第一弾、始まります！
土屋巴瑞季
梅澤美波
井桁弘恵
〈TOPIC３.〉12Pで総力取材！Weddingジュエリーは、"ストーリー"で選びたい
「どうしてそのリングにしたのですか」？
そう問いかけると、ブランドの歴史や哲学、 創業者の物語を語ってくれる読者が最近とても多いことに気が付きます。
ふたりの歴史のスタートとなるジュエリーはストーリーに共感して選びたい。
そんな人に贈る、Wish Listです。
山本美月
★『CLASSY.』2026年3月号は1月28日(水)発売です！★
【CLASSY.とは】
キャッチコピーは、― 社会人5年目からの自立とオシャレに。―
アラサー世代がメインターゲットの女性ファッションライフスタイルメディアです。
自分を一段上に連れていってくれる「名品」や自分も周りも心地よい「ベーシックなファッション」、
「ビューティ」への投資、センスのいい「おうち時間」…様々な人生の選択を迎える、今ドキの働くアラサー女性にとって、すぐに役立つ情報をわかりやすく紹介します。
