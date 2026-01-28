奈良県・奥大和の8ブランドが「LIFE×DESIGN」に出展 ― 深い森の呼吸から生まれる、ライフスタイル・コレクション ―

株式会社クレアツォーネ

奈良県は、2026年2月4日（水）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第19回LIFE×DESIGN（第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026内）」において、地域ブランド 「@OKUYAMATO NARA」 として出展します 。

本展示では、「Breathing in 奥大和 奈良」をテーマに、奈良県南部・東部の山間地域「奥大和」に根ざし、自然・素材・歴史と真摯に向き合ってきた8つのブランドが一堂に会します。



清らかな空気と深い森に包まれた土地で育まれた感性と技術から生まれる、奥大和ならではのライフスタイル・コレクションをご紹介します。

「奥大和」とは ― 地図にはない、木とともに生きる地

2025年2月出展の様子

「奥大和（おくやまと）」は、奈良県南部および東部に広がる19市町村の総称で、深い森が息づく山岳地帯と澄みきった高原が連なる地域です。

古来より人々は山とともに生き、伐り出した木々や自然素材を活かしながら、生活必需品や伝統産業を育んできました。

@OKUYAMATO NARA

この地に根ざす独自の技法と創造性、そしてその根底に流れる美意識に共鳴し立ち上がった「@OKUYAMATO NARA」は、誕生から3年で12ブランドへと広がり、今回のギフト・ショーでは選りすぐりの8ブランドが集います 。

展示テーマ：「Breathing in 奥大和」

本展示のテーマは「Breathing in 奥大和」。

清らかな空気の「息（いき）」が、創造の「活（いき）」へと転ずるように──

自然がもたらすインスピレーション、暮らしの中から立ち上るイマジネーション、素材が語る質感と余韻。

奥大和の「呼吸」そのものを編み上げた、現代の暮らしに寄り添うライフスタイル提案です。

出展ブランド（８ブランド）

スガノ工房（株）｜Sugano ORGANIC（肌着）

100％オーガニックコットンを使用し、

締め付けのない心地よさを追求した肌着を

一枚ずつ丁寧に仕立てています。

NUL works（漆）

「その一口の、向こうに」をテーマに、

漆の新しい表現を追求。

暮らしに静かな美しさをもたらします。

（株）高木包装（パッケージング）

段ボールを「価値を生み出す舞台」へ。

新工場「TKG LAND」を拠点に、

包む可能性を世界へ発信。

吉辰商店（割り箸）

「木を使うことで森を守る」という信念のもと、

吉野杉の高級懐石箸を製造。

高野家具（杉皮家具・アート）

杉皮が持つ表情と生命力をそのまま形にした、

独創的な家具・作品を展開。

MURAO（家具・オブジェ）

無駄を削ぎ落とした美しさと、使い込むほどに

愛着が深まる佇まいを追求。

スカイウッド株式会社｜SKYWOOD（ライフスタイル雑貨）

木の個性を活かした日用品を通して、

森の循環と人の暮らしをつなぎます。

吉谷木工所（伝統工芸・神具）

神具づくりで培った技術を応用し、

「神具から新具へ」をテーマに現代の

しつらえを提案。

展示会概要

開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟 西1ホールT07-04

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

公式サイト：https://okuyamatonara.com

本件に関するお問い合わせ・取材申込み先

＠OKUYAMATO NARA :https://okuyamatonara.com/

株式会社クレアツォーネ

所在地：〒150-00212 東京都渋谷区恵比寿西1-33-3光雲閣508

URL：https://creazione.jp

Email：info@creazione.jp