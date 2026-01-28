WESTERポイント16倍還元！「くら寿司をご贔屓に!! ウェスモバリューフェア」を2月1日（日）から開催します

株式会社ジェーシービー

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂昇治）と株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重孝好、以下「JCB」）は、JR西日本のスマホ決済アプリ『Wesmo!』のキャンペーンとしまして、Wesmo!のご利用でWESTERポイント（基本）が通常の16倍（8％）即時還元とおトクになる「くら寿司をご贔屓に!! ウェスモバリューフェア」を2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで開催します。

この機会にぜひWesmo!アプリに新規会員登録のうえ、全国のくら寿司（対象店舗）でWesmo!をご利用いただき、キャンペーンにご参加ください。既にWesmo!会員の方も、この機会をお見逃しなくキャンペーンにご参加ください。

キャンペーン概要

★Wesmo!サービス全般について

「Wesmo!」は、JCBが提供するQRコード・バーコード決済スキーム「Smart Code」に対応しています。Wesmo!の詳しい使い方やお問い合わせはサービスサイトをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027012801

★Smart Code(TM)について

Smart CodeとはJCBがQRコード・バーコード決済事業者（以下、事業者）と店舗をつなぐ決済情報処理センターの提供や加盟店契約の一本化を行い、事業者や店舗の負荷軽減、また消費者にとって安全・安心な決済を実現する決済スキームです。Smart Codeマークがある160万か所以上の場所でご利用いただけます。（2025年12月末時点）

https://www.smart-code.jp

Wesmo!アプリのダウンロード

本キャンペーン参加者限定！！

J-WESTカードからチャージすると、さらにポイントがたまる！！

2月28日までの期間、J-WESTカードからWesmo!へチャージするといつもの2倍の WESTERポイントが還元されるキャンペーンを開催中！！

・特典の諸条件や注意事項については後述キャンペーンページをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027012801

★J-WESTカードをお持ちでない方必見！

J-WESTカードに新規ご入会・ご利用で最大5,000ポイントプレゼント中！

詳しくはこちらをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/j-west/card/202412entry_use_point/?utm_term=00000000700&utm_source=own_westerportal&utm_medium=referral&utm_campaign=202511-202603_chargecp(https://wester.jr-odekake.net/j-west/card/202412entry_use_point/?utm_term=00000000700&utm_source=own_westerportal&utm_medium=referral&utm_campaign=202511-202603_chargecp)

Wesmo!へのチャージはJ-WESTカードからが一番おトク！

チャージだけで、いつでも最大３％のWESTERポイントがたまる！！

1月22日からJ-WESTカードによるチャージは最大25万円まで可能！！！

Wesmo!へのチャージは

１.J-WESTカードやその他クレジットカード

２.セブン銀行ATM

３.お客さま自身の銀行口座（本人確認後に利用可能）

以上3つの方法が選択可能です。

これまで１.クレジットカードによるチャージ限度額は最大5万円／月でしたが、2026年1月22日（木）から、Wesmo!アプリにおいて本人確認済の場合、J-WESTカードによるチャージは最大25万円／月まで可能となりました（お客さまのクレジットカード利用可能額によりチャージ可能額は異なります）。

J-WESTカードからWesmo!へのチャージすると、WESTERポイントが還元されます。最適なチャージ方法をご選択いただき、全国160万ヵ所で使えるWesmo!をご利用ください。

※詳しくはWesmo!サービスサイトをご覧ください。

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/

