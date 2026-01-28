家電とスマートフォンの修理保証付きトータルサポートサービス「家電まるごとサポート」の提供開始

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）は、このたび、多様に変化するお客さまニーズにお応えすることでより良い顧客体験を提供することを目的に、家電とスマートフォンの修理保証付きトータルサポートサービス「家電まるごとサポート」（以下「本サービス」）の提供を開始しました。

東京ガスはこれまで、給湯器やコンロなど、ご家庭のガス機器のトラブルに対する修理保証サービスに加え、水まわり・電気設備などの住宅設備機器のトラブルにも対象範囲を拡大（＊1）し、様々な形でお客さまの日常の安心を支えるサービスを展開してきました。

しかしながら、生活の中で発生するお困りごとはガス機器や住宅設備機器に留まらず、家電製品の不具合やスマートフォンのトラブルなど、より幅広い領域に及んでいます。特に若年層やファミリー層は、新生活や引越しの際の新たな家電製品の設定や操作、万が一の故障対応に関して、不安を感じる場面も多いことが想定されます。また、近年の家電製品およびスマートフォンの高機能化に伴う製品価格や修理費用の高騰を背景に、延長保証へのニーズも高まっています。

そうした背景を踏まえ、本サービスでは月額990円（税込）で「テクニカルサポート」「家電保証」「スマホ修理保証」の3つのサービスを”まるごと”提供します。

「テクニカルサポート」は専門オペレーターによる一元的な窓口で一貫したカスタマーサポートを提供し、お客さまは連絡先を探す必要がなく、家電製品やスマートフォンのお困りごとについてチャットや電話で気軽に相談ができるため、不安や手間の軽減につながります。「家電保証」はメーカーや購入元を問わず対象製品であればまとめて保証が可能となり、機器ごとにそれぞれ保証に加入する必要がなく、既にお持ちの機器も含めて万が一の故障の際にかかる費用負担の軽減ができます。「スマホ修理保証」は画面割れ・水濡れなど発生頻度の高いスマートフォンのトラブルに備えることができます。

本サービスは、Assurant Japanグループが運営する家電製品の取扱説明書等の情報をスマートフォンアプリやパソコンで一元管理できる「トリセツ（*2）」のサービス上で提供するものであり、機器購入から買替検討に至るまで、家電製品のライフサイクルの各フェーズにおけるお客さまの課題やニーズにお応えします。

東京ガスは、グループ経営ビジョン「Compass2030」で「価値共創のエコシステム（＊3）構築」を掲げています。一人ひとりの暮らしから地域社会にいたるまでの多様な課題を解決するサービスを創出・提供していきます。

東京ガスグループは、創立140周年を迎えました。東京を越え、ガスを越え、未来を先取りする企業として挑戦を進めていきます。

＜参考：「家電まるごとサポート」について＞

＜参考：Assurant Japan株式会社との提携について＞

本サービスは、保証を始めとしたスマートフォンや家電製品のライフサイクル・ソリューションを提供するAssurant Japan株式会社との提携により運用します。

東京ガスは、Assurant Japanグループの株式会社トライグルが運営する家電製品の取扱説明書等の情報をスマートフォンアプリやパソコンで一元管理できるサービス「トリセツ」と連携したサービスを通じて、デジタル接点を活用してお客さまのガス機器や住宅設備機器まわりの利便性を向上するサービスを展開してきました。今回は、さらにAssurant Japan株式会社のもつ延長保証サービスのネットワークやノウハウを組み合わせることで、迅速かつ安定した品質を確保しながら、お客さまの日常の安心を幅広く支えることに貢献していきます。

Assurant Japan株式会社の企業概要

■ソリューション事業ブランド「IGNITURE（イグニチャー）」（＊5）ついて

東京ガスは、「ソリューションの本格展開」に向け、2023年11月、ソリューション事業ブランド「IGNITURE」を立ち上げました。 「IGNITURE」の下で展開するソリューションにより、ご家庭、法人、地域・コミュニティのお客さまが、「最適化による経済性・利便性・効率性向上などでさらに豊かな未来」と、「脱炭素・レジリエンス向上などでサステナブルな生活・事業」を、無理なく両立できます。

*1：2020年10月より、「ガス機器スペシャルサポート(https://home.tokyo-gas.co.jp/service/equipment/s_support/option.html)」の水まわり・電気設備のメニューを開始。また、2021年10月より、「東京ガスの水とでんきの駆けつけサービス(https://home.tokyo-gas.co.jp/service/equipment/water_power/index.html)」を開始。電気設備のサービス対象範囲は、照明、スイッチ・コンセント、換気設備。

*2：Assurant Japanのグループ会社である株式会社トライグルが運営するサービス

*3：多くの企業が、それぞれ強みを持つ領域の技術・ノウハウ・知見を持ち寄り新たな価値を創出していく事業生態系

*4：利用規約はこちら(https://home.tokyo-gas.co.jp/service/equipment/appliance_warr/pdf/terms.pdf)

*4：IGNITUREの詳細はこちら(https://igniture.tokyo-gas.co.jp/)