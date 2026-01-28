暗号金融資産レンティングサービス「らくらくちょコイン」 本日より正式サービス提供を開始

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、証券コード：2334、以下、イオレ）は、暗号金融資産レンティングサービス「らくらくちょコイン」において、2026年1月28日14:00より正式なサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

サービス提供の背景

イオレは、2025年10月に開催した「暗号資産金融事業に関する戦略発表会」において、暗号資産を単なる「保有」に留めることなく、実社会で「活用」するフェーズへと移行させる次世代金融インフラ「Neo Crypto Bank構想」を発表いたしました。現在、国内では暗号資産を財務資産として保有する企業が増加していますが、その多くが「取得・保有した資産の有効活用」という課題に直面しています。 本サービスは、こうした市場課題に対し、保有資産を「運用」へと繋げる具体的なソリューションの第一歩として提供を開始するものです。

「らくらくちょコイン」サービス概要

「らくらくちょコイン」は、暗号資産をすでに保有し、長期保有を前提に活用したい個人および法人を主な対象とした暗号資産レンディングサービスです。日々の価格変動を追うことなく、手間をかけずに暗号資産を運用したいニーズや、少額から暗号資産運用を始めたい初心者層から、中長期で暗号資産を保有する企業の資産活用ニーズまで、幅広い利用シーンを想定しています。

お客様が保有する暗号資産を本サービスに預け入れることで、預け入れ期間に応じた貸借料（利息）を受け取ることができます。

本サービスは、複数の運用パートナーと連携した分散運用を前提とした設計を採用しており、貸借料率は年利8％～を基本としています。

サービス名：暗号資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」

提供開始日時：2026年1月28日（水）14:00

対象：

暗号資産を保有する個人

暗号資産を中長期で保有・活用する法人

貸借料率：年利8％～

特徴：約1万円相当の少額から利用可能で、30日経過後は最短7営業日以内の返還に対応しています

セキュリティ：Fireblocks社の技術による高度な資産管理と、複数の運用パートナーによる分散運用によりリスクを抑制しています。

URL：https://chocoin.jp/

「保有」から「運用」、そして「活用」へ

イオレは、本サービスの提供を通じて、お客様が保有する暗号資産を眠らせることなく効率的に「運用」し、収益化する機会を提供します。

これは、当社が掲げる「Neo Crypto Bank構想」における「取得（DAT）→運用（DAM）→活用（DAU）」という循環モデルの実装ステップの一環です。

今後はレンディングによる運用機能に加え、決済やウォレット機能との連携を段階的に進めることで、暗号資産が社会を支える金融インフラとして実用的な価値を創造する「活用」フェーズの実現を加速させてまいります。こうした取り組みを通じて、暗号資産市場の健全な発展と、利用者価値の向上に引き続き貢献してまいります。

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/